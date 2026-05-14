習特會｜歷時逾2小時 雙方贊同構建「中美建設性戰略穩定關係」(更新)

國家主席習近平今日(14日)早上在北京人民大會堂，為訪華的美國總統特朗普舉行歡迎儀式。兩人握手並短暫交談，又一同合照和檢閱解放軍儀仗隊，兩人在儀式後在人民大會堂東大廳進行雙邊會談會談用時超過2小時15分鐘。特朗普於歡迎儀式介紹美方官員時，習近平與曾兩度被中方制裁的美國國務卿魯比奧握手。 央視報道，習近平強調，中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展。二人贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，將為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引，相信會受到兩國人民和國際社會的歡迎。

習近平表示，「建設性戰略穩定」應該是合作為主的積極穩定，應該是競爭有度的良性穩定，應該是分歧可控的常態穩定，應該是和平可期的持久穩定。「中美建設性戰略穩定關係」不是一句口號，而應該是相向而行的行動。他又說，中國開放的大門只會越開越大，美國企業正在深度參與中國改革開放，中方歡迎美國對華加強互利合作。 習近平指出，雙方要落實二人達成的重要共識，進一步用好政治外交、兩軍溝通渠道。拓展經貿、衛生、農業、旅遊、人文、執法等領域交流合作。

另外，他強調美方務必慎之又慎處理台灣問題。兩國元首亦就中東局勢、烏克蘭危機、朝鮮半島等重大國際和地區問題交換意見。二人一致同意相互支持，辦好今年亞太經合組織領導人非正式會議和二十國集團峰會。 特朗普表示，美中關係很好，他和習近平建立歷史上美中元首之間最長久和最良好的關係，保持著友好溝通，解決很多重要問題。習近平是偉大的領導人，中國是偉大的國家，他十分尊重習近平和中國人民。今天的會晤是一次舉世矚目的重要會晤。他願同習近平一道，加強溝通合作，妥善解決分歧，開啓有史以來最好的美中關係，開創兩國更加美好的未來。美中是世界上最重要、最強大的國家，美中合作可以為兩國、為世界做很多大事、好事。

51年來再有美國總統到訪天壇 新華社報道，習近平在會談期間會見隨同特朗普訪華的美國企業家。特朗普表示，此行帶來美國工商界傑出代表，他們都尊重和重視中國，鼓勵他們拓展對華合作。美國企業家表示，高度重視中國市場，希望深耕中國業務，加強對華合作。習近平表示，美國企業正在深度參與中國改革開放，雙方都從中獲益。中國開放的大門只會越開越大，中方歡迎美國對華加強互利合作，相信美國企業在華將擁有更廣闊前景。 特朗普在中午後乘車抵達天壇，是自1975年福特以來，51年來首位到訪天壇的美國總統。央視報道，國家主席習近平在祈年殿迎接特朗普到訪。兩國元首在祈年殿廣場合影，並共同參觀祈年殿。特朗普回應現場記者提問時表示，會談談得很好，天壇是很好的地方，又說中國很漂亮。

習︰台灣問題處理不好 中美就會碰撞甚至衝突 習近平於會談上強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。他強調台獨與台海和平水火不容。維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。 習︰中美共同利益大於分歧 特：雙方能有美好未來 習近平表示，很高興與特朗普在北京見面，他時隔9年再次訪華，今次會面可以說是舉世矚目。他指出，當前百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，世界又走到新的十字路口，中美能不能跨越「修昔底德陷阱」，開創大國關係新範式；能不能攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性；能不能著眼兩國人民福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係的美好未來，這些是歷史之問、世界之問、人民之問，也是大國領導人需要共同書寫的時代答卷。

習近平表示，今年是美國獨立250周年，向特朗普和美國人民表示祝賀。他強調中美之間的共同利益大於分歧，中美各自成功是彼此的機遇，中美關係穩定是世界的利好。雙方應當做夥伴而不是對手，相互成就、共同繁榮，走出一條新時代大國正確相處之道。他表示，期待同特朗普就事關兩國和世界的重大問題交換意見，共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。 特朗普再讚揚習是偉大領袖 特朗普表示與習近平已經認識多時，形容兩人關係非常好，大家可以打電話給對方，當出現問題時都可以解決，相信雙方能有美好未來。特朗普再次讚揚習近平是偉大的領袖，很榮幸能成為他的朋友，美方今次帶來多位商界領袖，期待會面能令美中關係更勝從前。

今次是中美兩國元首繼去年10月釜山之後，再次面對面會晤。參加會談的美方代表有國務卿魯比奧、國防部長赫格塞思、貿易代表格里爾和財政部長貝森特等。陪同特朗普訪華的包括他的次子埃里克，以及由10多名美國商界代表組成的代表團，包括Tesla行政總裁馬斯克、蘋果公司行政總裁庫克和英偉達行政總裁黃仁勳等。