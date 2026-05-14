習特會｜習近平︰台灣問題處理不好 中美就會碰撞甚至衝突(更新)

國家主席習近平今日(14日)早上在北京人民大會堂，為訪華的美國總統特朗普舉行歡迎儀式。兩人握手並短暫交談，又一同合照和檢閱解放軍儀仗隊，兩人在儀式後在人民大會堂東大廳進行雙邊會談。特朗普於歡迎儀式介紹美方官員時，習近平與曾兩度被中方制裁的美國國務卿魯比奧握手。 習近平於會談上強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。他強調台獨與台海和平水火不容。維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。

習︰中美共同利益大於分歧 特：雙方能有美好未來 習近平表示，很高興與特朗普在北京見面，他時隔9年再次訪華，今次會面可以說是舉世矚目。他指出，當前百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，世界又走到新的十字路口，中美能不能跨越「修昔底德陷阱」，開創大國關係新範式；能不能攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性；能不能著眼兩國人民福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係的美好未來，這些是歷史之問、世界之問、人民之問，也是大國領導人需要共同書寫的時代答卷。

習近平表示，今年是美國獨立250周年，向特朗普和美國人民表示祝賀。他強調中美之間的共同利益大於分歧，中美各自成功是彼此的機遇，中美關係穩定是世界的利好。雙方應當做夥伴而不是對手，相互成就、共同繁榮，走出一條新時代大國正確相處之道。他表示，期待同特朗普就事關兩國和世界的重大問題交換意見，共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。 特朗普再讚揚習是偉大領袖 特朗普表示與習近平已經認識多時，形容兩人關係非常好，大家可以打電話給對方，當出現問題時都可以解決，相信雙方能有美好未來。特朗普再次讚揚習近平是偉大的領袖，很榮幸能成為他的朋友，美方今次帶來多位商界領袖，期待會面能令美中關係更勝從前。

今次是中美兩國元首繼去年10月釜山之後，再次面對面會晤。參加會談的美方代表有國務卿魯比奧、國防部長赫格塞思、貿易代表格里爾和財政部長貝森特等。陪同特朗普訪華的包括他的次子埃里克，以及由10多名美國商界代表組成的代表團，包括Tesla行政總裁馬斯克、蘋果公司行政總裁庫克和英偉達行政總裁黃仁勳等。