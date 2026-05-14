中國專題丨景德鎮變了！千年瓷都產出陶瓷潮玩Miffy和Molly

在江西省景德鎮昌南里的世界陶瓷潮玩小鎮，一座「大碗」建築格外引人注目。它形似一隻瓷碗，如同一件巨型陶瓷藝術品靜立城市之中，是全球潮玩藝術中心。走進「大碗」內部，整面牆壁上陳列著來自全球的知名動漫IP形象——中國的哪吒、美國的變形金剛、日本的海賊王……在3樓展廳，誕生於荷蘭的米菲兔(Miffy)穿著青花外衣站在「C位」。此外，泡泡瑪特唯一的陶瓷聯名合作企業——辰天陶瓷有限公司，之前運用了景德鎮傳統工藝打造出「陶瓷版Molly」，把景德鎮的名字與潮流更緊密的拉在一起。千年工藝正透過與潮流文化結合，煥發新生命。

製瓷史逾1700年 早扮演過「潮玩」角色 景德鎮的製瓷史逾1,700年，製瓷技藝歷來以手工精微、工序繁複著稱，72道工序環環相扣，正是這種「手工藝的極致」，使景德鎮陶瓷早在數百年前就成為連接東西方文明的「世界商品」。在歷史上，景德鎮陶瓷早就曾扮演過「潮玩」角色，是歐洲貴族爭相追逐的珍品。 從唐代「黑石號」沉船中的青瓷，到明代聲名遠播的克拉克瓷，再到清代為歐洲市場定制的紋章瓷、剃鬚盤、鴨形壺——景德鎮陶瓷外銷歷史超過1,000年，足跡遍布亞非歐美。

「乾隆青花礬紅花卉紋剃鬚瓷盤」為歐洲貴族設計 在景德鎮外銷瓷博物館，展品包括乾隆青花礬紅花卉紋剃鬚瓷盤。這件瓷盤造型獨特，博物館負責人稱，這顯然是專為歐洲貴族男子剃鬚設計——剃鬚時將下巴置於月牙豁口上，剃落的鬍鬚便落入盤中，乾淨利落，又能觀賞盤中的圖畫，甚有情趣。負責人說「從這一細節，就能看出歷史上景德鎮工匠主動對接國際需求」。 聯乘黑神話悟空 Marvel 迪士尼國內外IP 近年景德鎮堅持「陶瓷+」「+陶瓷」理念，與工業和信息化部國際經濟技術合作中心共建創意設計中心，並聯同中國動漫集團打造「陶瓷潮玩小鎮」，聯乘黑神話悟空、漫威(Marvel)、Miffy及迪士尼等數百個國內外IP，連接逾5,000位潮流藝術家、數百家陶瓷企業，形成「需求、創意、技術及商業」的完整供應鏈。

陶瓷版Molly上線2秒售罄 在景德鎮昌南新區，泡泡瑪特唯一的陶瓷聯名合作企業辰天陶瓷有限公司，創新運用扒花、琺瑯、描金及郎紅等陶瓷非遺技藝設計潮玩新品。陶瓷版Molly上線僅2秒，4萬套訂單便被搶購一空，並有小野等6大系列30多款產品。 但跨界之路並非坦途。以限量款Molly為例，其運用了景德鎮傳統扒花工藝打造，單價1.4萬元，全球限量199個，一推出當然被秒殺。由於「頭重腳輕」，高溫燒制時極易塌陷，2,000個產品最終成品率僅有10%。出身制瓷世家的辰天陶瓷總經理許婉直言「這次跨界成本很高」，指歷經兩年試驗、20多次打樣才完成，「我希望讓更多人通過新方式認識景德鎮」。

過去10年人口呈淨流入 80%是年輕人 目前活躍於景德鎮的有逾3,400多名非遺傳承人，是全國陶瓷門類非遺傳承人最多的城市；並有逾10萬名青年人在此創新、創業。與不少城市老齡化形成對比，景德鎮過去10年人口呈淨流入趨勢，新增人口13.6萬，當中80%是年輕人，很多人來自省外甚至國外。 來自全球50多個國家的數萬名「景漂」，正在景德鎮追尋「陶瓷夢」，當中包括2018年到來的美國陶藝家沃特森。他大學畢業後由朋友介紹來到景德鎮，隨即被古老瓷都吸引，「如果不是因為這座城市，我可能不會生活在中國」。31歲的他喜歡逛市集，把「淘」來的舊瓷片嵌入創作，「在這裡，我能通過與當地人協作將創意變成作品，這是一件非常有成就感的事」。

「候鳥計劃」廣納外國藝術家 自2015年起，景德鎮陶溪川文創街區每年推出為期3個月的「候鳥計劃」，向全球50多個國家及地區的藝術機構發邀請函，逾3,600名藝術家來到陶溪川國際工作室駐場創作。工作室所在的陶溪川文創街區，每周有陶瓷創意集市、每季有手藝集市、每年有春秋大集，累計有2.86萬手藝人曾在該處擺攤，平均年齡僅28歲。 38歲的美國陶藝家邁克爾梅近日來到景德鎮，著手擴建自己的工作室，「我賣掉了所有家當，孤注一擲來到這裡」。他走遍20個國家後最終選擇景德鎮，「來之前從未想過，這裡的包容度這麼高」，「我原本以為景德鎮會排斥新技術，沒想到這裡到處都有3D打印工廠，連村裡都能租到設備」。

美國陶藝家︰願在景德鎮開啟新人生 在他的工作台上，一件大型陶藝作品初見雛形——3D打印製成的印章在陶罐上留下朵朵花瓣，靈動非常。過去異形陶瓷受制於工藝局限，不僅耗時費力，效果也不盡如人意，3D打印大大拓展了製瓷的可能性和效率。邁克爾感嘆，這座古城的開放與包容，讓他決定留下繼續實驗、創作並開設課程，「可以的話，我願意(在景德鎮)開啟一段新的人生」。