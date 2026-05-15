國宴禮待特朗普 參觀天壇 習近平：中美關係只能搞好不能搞壞

美國總統特朗普昨日下午在國家主席習近平陪同下參觀北京天壇，是他訪華行程的重頭戲之一，習近平為特朗普介紹祈年殿悠久的歷史。晚上，習近平在人民大會堂設國宴款待特朗普及訪問團，雙方致詞談及中美關係穩定發展的重要性，特朗普席上邀請習近平與夫人彭麗媛於9月24日訪問美國。 習近平致詞時表示，中美兩國人民都是偉大的人民，實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖、相互成就、造福世界。55年前，中美開展「乒乓外交」，推開了中美冰封20多年的大門，成為當代國際關係史上的重大事件。

特朗普：中國真美 習近平說，此後中美相互合作，建立友誼，在新形勢下，他同特朗普多次會晤和通話，推動中美關係保持總體穩定；他們一致認為，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，只能搞好不能搞壞。兩國合則兩利、鬥則俱傷，應該成為夥伴而不是對手。他們同意構建中美建設性戰略穩定關係，推動中美關係穩定、健康、可持續發展，為世界帶來更多和平、繁榮、進步。習近平指出，能不能做到相互尊重、和平共處、合作共贏是雙邊關係能否穩定發展的關鍵所在。

特朗普致詞表示，「今天是美好的一天，這是一次重要訪問，雙方進行了非常積極和具建設性的對話」。他回顧美中交流歷史，指出美中關係已發展成當今世界最具影響力的雙邊關係之一，美中人民長年相互欣賞、相互尊重，從美國開國元勛之一的富蘭克林刊登孔子《論語》，到中國人民敬重美國首任總統華盛頓，都展現出雙方文化與歷史連結。特朗普強調，若兩國攜手合作，將能創造更繁榮、和平與幸福的未來。 國宴菜式往往是外界關注點之一。主菜包括：番茄龍蝦湯、酥炸牛肋排、北京烤鴨、時蔬燉菜、芥末醬慢煮三文魚、香煎豬肉包。甜品則是：螺旋造型酥皮點心、提拉米蘇、水果和雪糕。白宮指，這次國宴在菜式和場地布置上，都非常講究且隆重。

相隔51年再有美國總統訪天壇 下午，習近平陪同特朗普參觀天壇，特朗普到達後即讚嘆，「這是很好的地方，難以置信，中國真美」。兩人一同步往祈年殿並入內參觀，新華社報道，習近平向特朗普介紹，指2017年他們沿著北京中軸線參觀了故宮，天壇與故宮同齡，寓意「天圓地方」，展現出中國人的宇宙觀和處世哲學。中國古代執政者在天壇舉行祭祀大典，祈求國泰民安、風調雨順，體現出民為邦本、本固邦甯的中國傳統思想。特朗普表示，故宮之行記憶猶新，天壇歷經600多年，仍然屹立，展現出中國精美的古典建築藝術和博大精深的傳統文化，令人讚嘆。

報道指，天壇並非美國總統訪問的常規參觀選擇，這是自1975年福特之後，時隔51年，再有美國總統到訪。路透社指，對習近平而言，在天壇接待特朗普，等於在充滿象徵意義的舞台上，展現中國的延續性與深厚文明底蘊。