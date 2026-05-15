習特會｜習近平與特朗普同意構建中美「建設性戰略穩定關係」

美國總統特朗普訪華3日，昨天是重頭戲「習特會」。國家主席習近平上午於北京人民大會堂與特朗普會談，持續超過2小時。特朗普去年上台後向全球各地開打關稅戰，中美貿易關係更是緊張，於人工智能(AI)競爭亦愈趨熾熱。特朗普此行除為了「生意」也是為改善雙方緊張關係，習近平在開場講話中提到，他與特朗普贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，將為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引，相信會受到兩國人民和國際社會的歡迎。

中美作為全球兩大經濟體，加上目前的地緣政治緊張，兩國元首會談備受國際矚目，這亦是時隔9年再有美國總統訪華，對上一次是特朗普於2017年11月首個總統任期。會談舉行前，習近平在人民大會堂外迎接特朗普，並舉行隆重歡迎儀式，兩人握手和寒暄後一同步向和登上檢閱台，軍樂團奏中美兩國國歌，天安門廣場鳴放禮炮21響。特朗普在習近平陪同下檢閱中國人民解放軍儀仗隊，並獲數十名排列成行的兒童一邊拿著花束揮舞兩國國旗，一邊跳著不斷呼喊「歡迎」熱烈地迎接他。特朗普在開場講話中提及歡迎儀式時大表欣賞，特別是那些熱情的兒童，「我對那些小童印象深刻，他們很快樂，他們很漂亮，那些軍隊(儀仗隊)當然再好不過，但那些小童真的太棒了。」

籲兩國跨越「修昔底德陷阱」 在其後的元首會談，習近平在開場稱特朗普為「尊敬的總統先生」，並表示「這次會面舉世矚目」。他指出，當前百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，中美兩國能不能跨越「修昔底德陷阱」，開創大國關係新範式？能不能攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性？能不能著眼兩國人民福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係美好未來？他願同特朗普共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。習近平再次在中美關係中提及「修昔底德陷阱」引起傳媒關注，該理論是指既有大國對新興強權崛起的焦慮。英國廣播公司(BBC)指出，習近平向特朗普表示，要「克服修昔底德陷阱」時，本質上是呼籲美國領導人不要恐懼中國的崛起，反之應如他隨後所說，雙方應成為「夥伴而非對手」。

習近平強調，中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展。他與特朗普贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，將為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引。他指建設性戰略穩定應該是合作為主的積極穩定，應該是競爭有度的良性穩定，應該是分歧可控的常態穩定，應該是和平可期的持久穩定。 「中國開放的大門只會愈開愈大」 習近平指出，中美經貿關係的本質是互利共贏，面對分歧和摩擦，平等協商是唯一正確選擇。周三兩國經貿團隊(在南韓)達成了總體平衡積極的成果，這對兩國老百姓和世界都是好消息。中國開放的大門只會愈開愈大，美國企業正在深度參與中國改革開放，中方歡迎美國對華加強互利合作。習近平指出，雙方要落實中美達成的重要共識，進一步用好政治外交、兩軍溝通管道。拓展經貿、衛生、農業、旅遊、人文、執法等領域交流合作。

美方務必慎之又慎處理台灣問題 習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。「台獨」與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。據悉，特朗普之後與習近平參觀天壇時，三度遭記者追問台灣問題，他避而不答。 至於在習特會，坐於習近平對面的特朗普不斷送高帽，稱能與習近平會面「是一種榮幸」，形容習近平是「朋友」與「偉大的領導人」，並稱兩人的關係「很棒」，是「歷任總統中最長久的關係」。特朗普還特別提到，此次帶來了世界上最頂尖的商界領袖向習近平「致敬」，期待展開貿易和合作，美國也將給予互惠的回應。新華社稱，兩人又就中東局勢、烏克蘭危機、朝鮮半島等重大國際和地區問題交換了意見。兩國元首一致同意相互支持，辦好今年亞太經合組織領導人非正式會議和二十國集團峰會。

會談期間，特朗普逐一向習近平介紹隨訪企業家。美國企業家表示，高度重視中國市場，希望深耕中國業務，加強對華合作。習近平表示，相信美國企業在華將擁有更廣闊前景。隨同特朗普訪華的包括電動車生產商Tesla行政總裁馬斯克、英偉達行政總裁黃仁勳和蘋果行政總裁庫克，還有波音公司等企業高層。 之後傳媒記者被請離場，中美雙方隨即展開閉門會談。報道指，美方出席會談的官員還包括國務卿魯比奧、防長赫格塞思、美國貿易代表格里爾，以及財長貝森特。外交部稱，中方出席會談人員包括中共中央辦公廳主任蔡奇、外交部長王毅、國務院副總理何立峰等。

外界看淡特朗普訪華成果 英國廣播公司(BBC)稱，外界對習特會焦點非在主要議題取得重大突破，而是兩國關係穩定，也不期望可以取得貿易重大成果。美國官員也表示，不期望中國宣布大規模投資在美國的製造業。至於會議舉行前提及的投資委員會，也不能立即實行。在貿易方面，很可能是延長去年10月達成的休戰。美財長貝森特昨日受訪時表示，預期中國將向波音公司下購買飛機的大訂單；雙方也會討論其他採購，包括能源和農產品，以及中國可以投資美國的非戰略和非敏感產業。他又指，中美會商討建立AI科技發展的安全保護。馬斯克與黃仁勳是僅有兩位與特朗普乘坐空軍一號到北京的企業高層，有指反映此行著重AI和晶片等科技範疇。國務卿魯比奧則稱，特朗普在閉門會談期間提及伊朗問題，但並無向中方請求協助。

習近平發言撮要 ★與特朗普共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。

★雙方將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，作為未來3年至更長時間中美關係提供戰略指引。

★中國開放的大門只會愈開愈大，美國企業正在深度參與中國改革開放，中方歡迎美國對華加強互利合作。

★中美要落實雙方達成的重要共識，進一步用好政治外交、兩軍溝通管道。

★台灣問題是中美關係中最重要的問題；處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。美方務必慎之又慎處理灣問題。