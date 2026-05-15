陽明山擎天崗情侶野外「活春宮」 官方YouTube全程直播

位於台灣的陽明山公園擎天崗，今日(15日)凌晨發生活春宮事件，一對情侶在涼亭公然「野戰」，過程更被官方YouTube24小時直播鏡頭拍下「現場直擊」。雙方從親熱到「變換姿勢」，全程約5分鐘，影片隨即被轉載至社交平台，引發大批網民熱議。台北警方表示，已掌握二人身分及車牌，將通知當事人到案說明，全案依刑法「公然猥褻罪」偵辦。

警鎖定情侶身分依「公然猥褻罪」偵辦 台媒報道，這對男女在周四(14日)晚上11點左右現身鏡頭，起初只是並肩坐在椅子上聊天，隨後女方開始變化姿勢，先躺下後又起身。直到今日(15日)凌晨0時，兩人開始情不自禁肢體接觸轉趨火熱，0時15分突然上演「活春宮」。雖然夜間天色昏暗導致畫面解析度有限，但仍能看見雙方「激戰」過程，直到0點20分「完事」，2分鐘後離開現場。尷尬的是，官方在YouTube 設有360度4K全景即時影像，雖然入夜後畫面一片漆黑，但因具備現場收音功能，兩人的對話與聲響，全都隨著直播訊號傳送出去。

民眾往現場「朝聖」 發現遺留保險套 陽明山官方稍今早已下架有關影片，惟影片已於社交平台流傳，甚至有民眾凌晨到今早前往事發現場「朝聖」，及擺出姿勢調侃，現場更發現疑似這對情侶遺留的保險套和夾鏈袋，及後可見有多名記者抵達報道事件。