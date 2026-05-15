上海女不滿被望斥無禮貌　大叔理直氣壯「看美女有毛病嗎？」惹熱議(有片)

上海地鐵上一名女子因不滿被一位陌生大叔一直盯著看，直斥對方不禮貌，詎料大叔理直氣壯地反駁：「看美女有毛病嗎？」引發公眾對公共場合社交邊界的廣泛討論。
綜合《海報新聞》、《天眼新聞》等內地媒體報道，上海周三(13日)地鐵上女子被一位陌生大叔一直盯著看。女子說其不禮貌，大叔反駁：「看美女有毛病嗎？說我不尊重你嗎？看人還有毛病嗎？你長得好看我不能看嗎？我看你叫不禮貌嗎？你害怕啥呀？」女子問大叔是否願意視頻被發到網上。大叔滿不在乎的回應「隨便」。
網民：不間斷地緊盯已超出正常審美範疇
事件曝光後引發內地網民熱烈討論，觀點存在分歧：「你不看我，怎麼知道我看你」、「怕人看可以帶個面具出門」、「看美女確實正常，但公共場合這樣有失體統！」、「這位大爺真是直率，但直率不代表就可以不尊重人啊。每個人都該注意自己的言行」、「一看是君子，再看是小人」。各人提出不同觀點，例如有人認為，短暫一瞥是人的正常本能，但長時間、不間斷地緊盯會帶來強烈的壓迫感與心理不適，已明顯超出正常的審美範疇。亦有觀點指出，在對方明確表達抗拒後仍我行我素，本質上是對他人的不尊重，已構成隱性的心理施壓與視覺侵犯。亦有人提醒，單純的目光接觸通常不違法，但若伴隨惡意、緊盯敏感部位或給對方造成恐懼困擾，則可能構成性騷擾或違反《治安管理處罰法》。
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