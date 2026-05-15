上海女不滿被望斥無禮貌　大叔理直氣壯「看美女有毛病嗎？」惹熱議(有片)

上海地鐵上一名女子因不滿被一位陌生大叔一直盯著看，直斥對方不禮貌，詎料大叔理直氣壯地反駁：「看美女有毛病嗎？」引發公眾對公共場合社交邊界的廣泛討論。

綜合《海報新聞》、《天眼新聞》等內地媒體報道，上海周三(13日)地鐵上女子被一位陌生大叔一直盯著看。女子說其不禮貌，大叔反駁：「看美女有毛病嗎？說我不尊重你嗎？看人還有毛病嗎？你長得好看我不能看嗎？我看你叫不禮貌嗎？你害怕啥呀？」女子問大叔是否願意視頻被發到網上。大叔滿不在乎的回應「隨便」。