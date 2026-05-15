習特會｜特朗普結束訪華 習近平：雙方達成很多合作成果

習近平上午在中南海與特朗普舉行小範圍會晤及茶敍。(路透社)

美國總統特朗普結束國事訪問，今日(15日)下午乘坐專機離開北京，他向在停機坪揮動中美國旗的民眾，做出握拳動作致意。中共中央政治局委員、外交部長王毅、外交部副部長馬朝旭、中國駐美大使謝鋒，以及美國駐華大使龐德偉等到場送行。

國家主席習近平上午在中南海與特朗普舉行小範圍會晤及茶敍。習近平表示，這次是歷史性、標誌性的訪問，迄今達成一個新的兩國關係，就是建設性戰略穩定關係，可以說是里程碑式的訪問實踐，而且達成很多合作成果，就保持經貿關係穩定、拓展各領域務實合作、妥善解決彼此關切達成重要共識，同意就國際和地區問題加強溝通和協調。訪問有利於促進相互理解、加深彼此信任、增進兩國人民福祉。這也再次表明，中美在相互尊重基礎上實現和平共處、合作共贏，走出一條正確相處之道，是兩國人民所願和世界各國人民所盼。

習近平表示，特朗普希望讓美國再次偉大，自己則致力於帶領中國人民實現中華民族偉大復興。中美雙方可以通過加強合作，促進各自的發展振興。雙方要落實好二人達成的重要共識，珍惜當前來之不易的良好勢頭，把準方向、排除干擾，推動兩國關係穩定發展。

特朗普表示，非常感謝習近平邀請他到中南海作客。此次訪華是一次非常成功的訪問，舉世矚目，令人難忘。雙方形成一系列重要共識，達成多項協議，解決了不少問題，對兩國和世界都十分有益。習近平是老朋友，十分尊重對方，二人建立良好的關係。美中關係很重要，一定會越來越好。他願同習近平繼續保持誠懇深入溝通，熱情期待在華盛頓接待習近平。