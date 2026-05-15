世界盃｜央視獲2026年決賽周轉播權 消息指4.7億港元簽約(更新)

雙方合作始於1978年。2026年世界盃於6月12日至7月20日在美國、加拿大與墨西哥三國聯合舉辦，這是歷史上首次由三個國家共同承辦。本屆賽事參賽隊伍由32支擴軍至48支，共計將進行104場比賽，規模創歷史之最。

央視與國際足協（FIFA）此前在轉播權價格上爭執不下，國際足協最初報價2.5億（美元，下同）至3億，後來又調低至1.2億至1.5億美元，但央視對版權價格僅給出6,000萬至8,000萬之間。報道指，過去20年，世界盃在中國的轉播費從1,200萬持續飆升。2010年和2014年兩屆打包1.15億；2018年和2022年2屆打包約為3億。

除了轉播權價格飆升，FIFA被指「雙重標準」。同樣作為人口大國，FIFA給印度的2屆世界盃打包報價僅為3,500萬，即中國市場的單屆報價約為印度的17倍。