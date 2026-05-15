世界盃｜央視獲2026年決賽周轉播權 消息指4.7億港元簽約(更新)

央視與國際足協今日(15日)共同宣布，就世界盃新周期版權合作達成共識。合作賽事包括2026年世界盃決賽周、2030年世界盃決賽周、2027年女足世界盃決賽周、2031年女足世界盃決賽周。
澎湃新聞引知情人士透露，根據協議，2026年世界盃的版權費為6000萬美元(約4.7億港元)。
根據雙方合作意向，央視確認獲得本周期合作賽事中國內地獨家全媒體權利及媒體分授權利，包括開路電視、付費電視、互聯網和移動設備等。
雙方合作始於1978年。2026年世界盃於6月12日至7月20日在美國、加拿大與墨西哥三國聯合舉辦，這是歷史上首次由三個國家共同承辦。本屆賽事參賽隊伍由32支擴軍至48支，共計將進行104場比賽，規模創歷史之最。
央視與國際足協（FIFA）此前在轉播權價格上爭執不下，國際足協最初報價2.5億（美元，下同）至3億，後來又調低至1.2億至1.5億美元，但央視對版權價格僅給出6,000萬至8,000萬之間。報道指，過去20年，世界盃在中國的轉播費從1,200萬持續飆升。2010年和2014年兩屆打包1.15億；2018年和2022年2屆打包約為3億。
除了轉播權價格飆升，FIFA被指「雙重標準」。同樣作為人口大國，FIFA給印度的2屆世界盃打包報價僅為3,500萬，即中國市場的單屆報價約為印度的17倍。
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