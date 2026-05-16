朱雀二號改良型火箭成功發射　支援中國建設衛星互聯網

中國民營企業藍見航天14上午在東風商業航天創新試驗區，成功發射「朱雀二號改良型遙五運載火箭」，火箭依照預定程序完成飛行，二級火箭順利進入指定軌道，任務圓滿成功。此次也是朱雀二號系列火箭第二次正式飛行。 據官媒《央視新聞》報道，藍箭航天表示，此次發射成功，代表朱雀二號改良型已具備大重量載荷發射能力，未來可承接「一箭多星」任務，進一步支援中國衛星互聯網與大型星座部署需求。 具大重量載荷發射能力 根據介紹，朱雀二號改良型屬於兩級低溫液體運載火箭，全箭長度由原本47.8公尺增至55.9公尺，起飛重量約267噸，起飛推力達338噸。此次最大改變之一，是取消傳統火箭尾翼設計，藉此降低空氣阻力與結構重量，提升整體運載效率。

朱雀二號改良型總師兼總指揮邱靖宇指出，火箭一級儲箱容量同步增加，使整體運載能力進一步提升。此外，團隊也優化管線與隔熱結構，透過多項輕量化設計控制重量增幅。 性能方面，火箭一級發動機推力也獲得提升，並新增「推力自糾偏」功能，可提高飛行穩定性與運載效率。此次任務模擬有效載荷達2.8噸，未來具備500公里太陽同步軌道4噸運載能力，可滿足中小型衛星發射及大型衛星星座組網需求。

值得注意的是，朱雀二號改良型此次首度採用「二級三次點火」與「箱壓點火＋高軌離軌」技術。所謂箱壓點火，是利用燃料儲箱壓力直接將推進劑送入燃燒室點火，不需啟動渦輪泵，可降低太空環境下再次點火的技術難度，提高可靠性。 降低太空垃圾問題 藍箭航天表示，該技術也能縮短火箭殘骸重返大氣層時間，降低太空垃圾問題，符合國際間對空間碎片減量的趨勢要求。 隨着全球衛星互聯網與低軌通訊星座需求快速成長，中國商業航天近年積極發展低成本、高頻率發射能力。藍箭航天指出，未來將持續投入液氧甲烷火箭核心技術與可重複使用技術研發，提升商業發射效率，支援中國衛星互聯網與太空基礎建設布局。