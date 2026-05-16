習特會｜習近平邀請同遊中南海　特朗普笑言「不想走了」

美國總統特朗普（Donald Trump）北京行最後一個上午，受邀進入中共「權力核心」中南海，與國家主席習近平進行小範圍交流。習近平特別提到選擇中南海作為茶敘地點，是為了感謝特朗普先前在佛州海湖莊園對他的熱情款待。

據《CNN》報道，中南海向來被視為中國共產黨最高領導層的辦公與生活區，由於戒備森嚴且高度保密，外界鮮少能一窺內部樣貌，因此也被外媒形容為中國版「白宮」或「克里姆林宮」。

感謝「海湖莊園」款待

據現場畫面顯示，習近平陪同特朗普漫步於中南海園林之中，沿途介紹園區歷史與植物景觀。特朗普對花園內盛開的月季花相當感興趣，習近平則表示，將安排把中南海種植的月季花種子送給特朗普，特朗普當場表達感謝。