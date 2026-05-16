習特會｜習近平邀請同遊中南海　特朗普笑言「不想走了」

美國總統特朗普（Donald Trump）北京行最後一個上午，受邀進入中共「權力核心」中南海，與國家主席習近平進行小範圍交流。習近平特別提到選擇中南海作為茶敘地點，是為了感謝特朗普先前在佛州海湖莊園對他的熱情款待。
據《CNN》報道，中南海向來被視為中國共產黨最高領導層的辦公與生活區，由於戒備森嚴且高度保密，外界鮮少能一窺內部樣貌，因此也被外媒形容為中國版「白宮」或「克里姆林宮」。
感謝「海湖莊園」款待
據現場畫面顯示，習近平陪同特朗普漫步於中南海園林之中，沿途介紹園區歷史與植物景觀。特朗普對花園內盛開的月季花相當感興趣，習近平則表示，將安排把中南海種植的月季花種子送給特朗普，特朗普當場表達感謝。
習近平也向特朗普介紹，中南海過去是皇家園林，擁有眾多珍稀植物與古樹。他特別提到園內一棵樹齡約490年的古樹，並表示其他區域還有超過千年歷史的樹木。期間，習近平甚至鼓勵特朗普親手觸摸樹幹，感受歷史與生命的延續。
極少國家領導人來過
特朗普在散步過程中則笑着對習近平說：「中南海是一個很美的地方，我很喜歡，相信我能待得習慣。」他甚至還開玩笑地說，自己可能「不想走了」。
習近平在會面中特別提到，自己之所以安排在中南海接待特朗普，是為了回應特朗普2017年於佛州海湖莊園對他的接待。當年兩人在特朗普第一任期初期首次會面，也被視為雙方建立個人互動的重要起點。
面對特朗普詢問是否有其他國家領導人曾在中南海接受招待，習近平回應說極少國家領導人來過中南海，但俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）來過。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
ADVERTISEMENT