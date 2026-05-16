習特會｜特朗普被指「偷睇」習近平文件　外媒查片證不實

特朗普被指「偷看」習近平的文件夾，與事實不符。

美國總統特朗普與國家主席習近平於14日在人民大會堂舉行國宴，席間一段影片在社交媒體上迅速引發熱議，當時習近平短暫起身離席，特朗普隨即伸手拿起桌上的黑色文件夾並翻開查看。這段影片來源為白宮官方網站，內容記錄了國宴現場的多個片段。

不過據外媒查證，特朗普看的文件印有美國總統徽章，應該是他的演說稿。

被稱為「特朗普間諜行動」

白宮官方上傳的國宴影片中可見中美兩國國旗、宴會廳華麗布置，以及出席的美國商界領袖與中國官員，現場氛圍正式而隆重。據國際媒體報道，這場國宴聚焦貿易合作、關稅議題與雙邊關係，雙方領導人多次舉杯祝酒。