習特會｜特朗普被指「偷睇」習近平文件　外媒查片證不實

美國總統特朗普與國家主席習近平於14日在人民大會堂舉行國宴，席間一段影片在社交媒體上迅速引發熱議，當時習近平短暫起身離席，特朗普隨即伸手拿起桌上的黑色文件夾並翻開查看。這段影片來源為白宮官方網站，內容記錄了國宴現場的多個片段。
不過據外媒查證，特朗普看的文件印有美國總統徽章，應該是他的演說稿。
被稱為「特朗普間諜行動」
白宮官方上傳的國宴影片中可見中美兩國國旗、宴會廳華麗布置，以及出席的美國商界領袖與中國官員，現場氛圍正式而隆重。據國際媒體報道，這場國宴聚焦貿易合作、關稅議題與雙邊關係，雙方領導人多次舉杯祝酒。
引發廣泛關注的關鍵片段出現在影片2分23秒處。當時習近平短暫起身離席，特朗普隨即伸手拿起桌上的黑色文件夾並翻開查看，動作持續僅數秒，隨後迅速合上放回原位。網友將這一舉動解讀為特朗普趁機查看習近平的筆記或議程表，並戲稱為「特朗普間諜行動」。
印有美國總統徽章
這段影片在中國及國際社交媒體上迅速擴散，吸引大量網友觀看與轉發。網友留言多以輕鬆態度回應，有人笑稱「就算看到也是中文，他也看不懂」，也有人調侃「這就是所謂的『特朗普式外交』」。
然而外媒發現，特朗普所看文件印有美國總統徽章，而他不久後拿着該份文件前往演講台，判斷該文件並非屬於習近平，而是特朗普的演講文稿。
截至目前，中美雙方均未對此段影片做出正式回應，這段插曲目前被視為外交場合的趣味花絮，而非嚴肅外交事件。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
ADVERTISEMENT