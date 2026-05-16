習特會｜稱習近平非常重視台灣議題　特朗普冀維持現狀

美國總統特朗普（Donald Trump）結束北京訪問後，在《霍士新聞》專訪中透露，台灣議題是國家主席習近平最關切的核心問題。特朗普推測，在自己剩餘任期內大陸不會對台灣發動攻擊，但懷疑這可能會在他卸任後發生，並警告台灣勿單方面宣布獨立。
卸任後「他們可能會動手」
特朗普在空軍一號上接受《霍士新聞台》記者訪問時直言：「我覺得我在任的時候，他們不會採取任何行動。」但他隨後表示：「老實跟你說，等我不在這（卸任）之後，我覺得他們可能會動手。」特朗普也補充，如果一切保持原狀，他不確定中國是否會採取任何動作。
特朗普明確表示不希望看到台灣單方面宣布獨立。他說：「我不想看到有人獨立⋯⋯我們要到9,500英里外打仗，我不想這樣。」他敦促台海雙方降溫：「我希望他們冷靜，我希望中國冷靜。」特朗普強調：「我們不想要有戰爭，假如保持現狀，我認為中國應該沒有問題。」
「會稱它為一個『地方』」
特朗普形容台灣議題是習近平眼中「最重要」的議題，兩人在北京峰會期間花費大量時間交涉。特朗普透露：「我們整晚都在聊這件事。我想我現在對台灣的了解，大概比對其他任何國家地區都還要多。」他也重申自己對兩岸現狀的看法：「我希望看到它保持現在的樣子。」特朗普並透露，習近平在會談中表示「非常重視」台灣，「不希望看到任何獨立運動」。
值得關注的是，特朗普在訪談中對於如何稱呼台灣顯得格外小心。他表示：「我們會稱它為一個『地方』（place），因為沒有人知道該怎麼定義它。但他們不希望看到它走向獨立。」當被問及在與習近平的峰會結束後，台灣人民應該感到更安全還是更不安全時，特朗普給出「持平」（Neutral）的評價。
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