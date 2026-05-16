習特會｜稱習近平非常重視台灣議題　特朗普冀維持現狀

美國總統特朗普（Donald Trump）結束北京訪問後，在《霍士新聞》專訪中透露，台灣議題是國家主席習近平最關切的核心問題。特朗普推測，在自己剩餘任期內大陸不會對台灣發動攻擊，但懷疑這可能會在他卸任後發生，並警告台灣勿單方面宣布獨立。

卸任後「他們可能會動手」

特朗普在空軍一號上接受《霍士新聞台》記者訪問時直言：「我覺得我在任的時候，他們不會採取任何行動。」但他隨後表示：「老實跟你說，等我不在這（卸任）之後，我覺得他們可能會動手。」特朗普也補充，如果一切保持原狀，他不確定中國是否會採取任何動作。