北京失明女捱撞被罵片瘋傳　警：實屬網紅為博流量偽造

日前在內地網上引發公憤的「盲女走盲道遭電動車撞擊」事件，如今出現戲劇性逆轉。北京警方16日通報，事件其實是涉案的百萬女網紅「抱抱盲兔」與其男性友人為了吸粉博流量，自導自演的擺拍影片，兩人目前已遭警方依法採取刑事強制措施。

未道歉還斥「不看路啊」

綜合內媒報道，先前網上瘋傳一段影片，內容顯示一名盲女在北京市朝陽區一處盲道行走時，突然遭一輛電動自行車撞上，司機不但未道歉，還怒嗆「不看路啊」，隨後直接離去。由於影片內容涉及弱勢族群，加上司機態度惡劣，迅速引爆大陸網友怒火。