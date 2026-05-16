日前在內地網上引發公憤的「盲女走盲道遭電動車撞擊」事件，如今出現戲劇性逆轉。北京警方16日通報，事件其實是涉案的百萬女網紅「抱抱盲兔」與其男性友人為了吸粉博流量，自導自演的擺拍影片，兩人目前已遭警方依法採取刑事強制措施。
未道歉還斥「不看路啊」
綜合內媒報道，先前網上瘋傳一段影片，內容顯示一名視障女子在北京市朝陽區一處盲道行走時，突然遭一輛電動自行車撞上，司機不但未道歉，還怒嗆「不看路啊」，隨後直接離去。由於影片內容涉及弱勢族群，加上司機態度惡劣，迅速引爆內地網友怒火。
不少網友當時要求警方盡快追查涉案騎士，並質疑北京盲道與交通安全問題。影片中的女當事人事後還曾透過社交平台表示，自己已收到對方道歉，使事件持續延燒。不過，北京市公安局網絡安全保衛總隊16日發布《造假擺拍、無底線博流量》案例通報，揭露事件其實是刻意策劃的假影片。
顯示已被禁止關注
警方指出，26歲劉姓男子與24歲江姓女子（即網紅「抱抱盲兔」本名），為了吸引粉絲、增加流量並從中牟利，在朝陽區某路段故意擺拍「盲人在盲道被電動車撞擊且遭辱罵」情節，之後再透過短影音平台發布，刻意誤導大量網友關注與討論，造成惡劣社會影響。
警方表示，目前兩人已被依法採取刑事強制措施，相關案件仍在進一步偵辦中。記者發現，5月16日，當事人江某某帳號「抱抱盲兔」顯示已被禁止關注，作品為0。
事件曝光後，不少網友怒批當事人「消費社會同情心」、「拿弱勢議題炒作」，也有人感嘆，如今短影音平台亂象頻傳，部分創作者為追求流量與變現，甚至不惜製造假事件博取關注。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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