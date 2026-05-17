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中國
出版：2026-May-17 11:15
更新：2026-May-17 11:15

習特會｜特朗普車隊現高頂紅旗SUV　疑裝反無人機系統

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特朗普訪華車隊驚見神秘「高頂」紅旗SUV。（圖／翻攝X）

特朗普訪華車隊驚見神秘「高頂」紅旗SUV。（圖／翻攝X）

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美國總統特朗普（Donald Trump）訪問中國期間，一輛出現在車隊中的神秘中國SUV意外引發國際軍事與情報圈關注。美國軍事媒體《The War Zone》分析指出，該車車頂搭載大型不明設備，疑似與電子戰、反無人機或通訊干擾系統有關，被外界視為中國保安與電子作戰能力最新曝光案例。

無法確認屬美使館或中國政府

根據報道，這輛神秘車輛在特朗普北京車隊行進期間現身，其外型類似大型豪華SUV，但最引人注意的是車頂上方安裝一組巨大且特殊的模組化裝置，尺寸遠超一般通訊天線或衛星設備。由於設備外觀極為罕見，立刻引發軍事觀察人士熱議。

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美國特勤局已證實，這些車輛並不是由他們操作，但無法確認，是否屬於美國駐北京大使館或中國政府。

Cut 1778829006 a2pWuQy 習近平與特朗普在中南海進行小範圍交流。（圖／新華社） 習近平與特朗普在中南海進行小範圍交流。（圖／新華社） 習近平與特朗普在中南海進行小範圍交流。（圖／新華社） 習近平與特朗普在中南海進行小範圍交流。（圖／新華社） 習近平與特朗普在中南海進行小範圍交流。（圖／新華社） 國家主席習近平陪同美國總統特朗普，漫步於中南海園林之中。（圖／新華社）

「低調但高度科技化」

分析認為，該裝置可能具備電子訊號攔截、干擾無人機、無線電壓制，甚至反遙控爆炸裝置（IED）功能，目的可能是為了防範無人機偷拍、電子竊聽或遠端攻擊等安全威脅。由於近年全球各國領袖維安高度重視低空無人機風險，中國此舉也被視為展示新一代總統級安保技術。

《The War Zone》指出，這類「低調但高度科技化」的隨行保安車輛，近年已成各國元首安全體系重要趨勢。除了傳統防彈與武裝護衛外，電子干擾、訊號控制與反無人機能力，正逐漸成為現代領袖保安核心。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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