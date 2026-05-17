習特會｜特朗普車隊現高頂紅旗SUV　疑裝反無人機系統

美國總統特朗普（Donald Trump）訪問中國期間，一輛出現在車隊中的神秘中國SUV意外引發國際軍事與情報圈關注。美國軍事媒體《The War Zone》分析指出，該車車頂搭載大型不明設備，疑似與電子戰、反無人機或通訊干擾系統有關，被外界視為中國保安與電子作戰能力最新曝光案例。

無法確認屬美使館或中國政府

根據報道，這輛神秘車輛在特朗普北京車隊行進期間現身，其外型類似大型豪華SUV，但最引人注意的是車頂上方安裝一組巨大且特殊的模組化裝置，尺寸遠超一般通訊天線或衛星設備。由於設備外觀極為罕見，立刻引發軍事觀察人士熱議。