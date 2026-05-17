外交部：普京19日起訪問中國兩天　晤習近平商國際議題

繼美國總統特朗普（Donald Trump）之後，外交部16日宣布，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）應國家主席習近平邀請，將於19日至20日進行國是訪問。俄方克里姆林宮同日證實消息，表示普京此行將與習近平就雙邊關係，以及重要國際與區域議題深入交換意見。

準備工作已全部完成

此次訪問，被視為繼特朗普本月13日至15日訪陸後，另一場備受國際矚目的大國領袖外交行程。外界關注，在美中俄三方角力持續升溫之際，中俄互動是否將進一步牽動全球地緣政治局勢。