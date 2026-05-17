外交部：普京19日起訪問中國兩天　晤習近平商國際議題

繼美國總統特朗普（Donald Trump）之後，外交部16日宣布，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）應國家主席習近平邀請，將於19日至20日進行國是訪問。俄方克里姆林宮同日證實消息，表示普京此行將與習近平就雙邊關係，以及重要國際與區域議題深入交換意見。
準備工作已全部完成
此次訪問，被視為繼特朗普本月13日至15日訪陸後，另一場備受國際矚目的大國領袖外交行程。外界關注，在美中俄三方角力持續升溫之際，中俄互動是否將進一步牽動全球地緣政治局勢。
據外媒報道，俄羅斯克里姆林宮在聲明中指出，普京此行除與國家主席習近平舉行正式會談外，也將針對國際安全、區域情勢以及雙邊合作等議題交換意見。克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）日前則透露，普京訪華相關準備工作已全部完成。
俄政府專13日抵京
對於普京訪華消息，外交部發言人郭嘉昆15日在例行記者會上表示：「中俄雙方一直就籌備兩國元首會晤保持密切溝通，將適時發布消息。」
此外，就在本月13日上午，一架俄羅斯政府專機「伊爾-96-300」（編號RA-96019）已飛抵北京首都國際機場。外界推測，相關專機抵京應是為普京訪華進行最後階段的先遣與安全準備工作。
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