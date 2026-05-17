山西學生公車翻側4死傷　同日廣西客貨車墮河1死9失蹤

內地16日接連傳出兩宗重大交通事故。上午7時過後，山西一輛載有學生的公車發生翻覆，造成2死2傷。隨後在晚間8時許，廣西一台載有15人的客貨車在通過漫水橋時墜河，截至17日凌晨2時，6人被救上岸，其中1人已無生命跡象。

據《新京報》與《極目新聞》報道，16日上午7時17分，山西省晉中市左權縣發生宗公車側翻事故，車上載有學生。《新華社》報道，事故共造成2人不幸身亡、2人受傷。

正前往參加無人機活動

左權縣應急管理局工作人員稱，遇難者為左權縣示範小學2名六年級學生，另有2名成年人受傷。據悉，這群學生當時正前往參加無人機的活動。