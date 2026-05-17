山西學生公車翻側4死傷　同日廣西客貨車墮河1死9失蹤

內地16日接連傳出兩宗重大交通事故。上午7時過後，山西一輛載有學生的公車發生翻覆，造成2死2傷。隨後在晚間8時許，廣西一台載有15人的客貨車在通過漫水橋時墜河，截至17日凌晨2時，6人被救上岸，其中1人已無生命跡象。
據《新京報》與《極目新聞》報道，16日上午7時17分，山西省晉中市左權縣發生宗公車側翻事故，車上載有學生。《新華社》報道，事故共造成2人不幸身亡、2人受傷。
正前往參加無人機活動
左權縣應急管理局工作人員稱，遇難者為左權縣示範小學2名六年級學生，另有2名成年人受傷。據悉，這群學生當時正前往參加無人機的活動。
有學生家長介紹：「我聽說車上這些學生都是學校無人機興趣組的，他們今早是去參加無人機競賽活動的途中出了事。」當地官方人士透露，此次事故發生在學生前往觀摩某賽事途中。
事發後，晉中市縣兩級立即啟動應急響應，全力救治傷員，並開展事故調查、家屬安撫及善後處置工作。目前，事故原因正在調查中，相關情況將及時通報。
河水上漲淹過橋
另外，在當日晚間8時7分，廣西河池市環江毛南族自治縣洛陽鎮人民政府接到報告，稱一輛載有15人的客貨車在途經洛陽鎮永權村肯任屯漫水橋時，墜入水中。該縣啟動應急響應，組織自治縣應急管理局、公安局、消防救援大隊、衛健局等部門趕赴現場，全力展開人員搜救、醫療救治等應急處置工作。
官方通報稱，截至今凌晨2時，已搜救6人上岸，其中5人無生命危險，1人無生命跡象。
17日上午8時許，當地政府工作人員表示，目前失聯的9人仍未找到，正在搜救中。該工作人員稱，前幾日下大雨，16日晚上當地還下了一陣雨，河水上漲淹過漫水橋，駕駛晚間開車接送人突發意外。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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