深圳女提醒別亂丟垃圾　遭惡鄰凌晨破門闖入毆打受傷

深圳近期一件因鄰里垃圾糾紛升級為非法侵入住宅的暴力案引發關注。一名女子因提醒鄰居「別在我家門口放垃圾」。豈料，對方竟僱用鎖匠撬開女子的家，隨後闖入並對女子施暴。法院最終判決該鄰居7個月刑期。
內媒《華商報大風新聞》報導，事源於垃圾放置問題。被害者林女士在短影音平台上拍片控訴，鄭姓女鄰居淩晨4時撬鎖破門，對其進行毆打。
稱男友出軌留宿對方家中
林女士稱，鄭女多次在她家門口丟棄外賣垃圾，2025年11月23日她發現家門口又被堆放3袋寫着「27XX鄭某」的垃圾後，便在門上貼了一張紙條提醒對方。
11月24日凌晨4時，疑似喝醉的鄭女回家看到林女士的紙條後惱火，於是聯絡鎖匠黃某，聲稱自己男友出軌在林女士家中，要求撬開林女士家的門鎖。黃某收取訂金後，以工具撬開了林女士的防盜門。
林女士當時戴着耳塞睡覺，突然被闖入者驚醒。鄭女衝進屋內對其進行掌摑、拖拽等暴力行為。林女士回憶，當時她還沒有穿好衣服，鄭某還帶來了一名男性幫手。兩人隨後在走廊內繼續互相辱罵和毆打。經鑑定，雙方均為輕微傷。林女士的胳膊上留下牙印，屋內地板上有血跡，現場一片狼藉。
判處有期徒刑7個月
事發後林女士第一時間報警。鄭女被刑事拘留。檢方指控鄭女非法侵入他人住宅，建議判處有期徒刑7個月。
對此，鄭女認罪認罰。她在法庭上表示，此事為鄰里矛盾引發，自己主觀惡性較小，且家庭情況特殊，需要照顧精神疾病的女兒，懇請酌情考慮量刑。深圳市龍崗區法院認可鄭女的自首情節和認罪認罰態度，最終判處其有期徒刑7個月。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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