深圳女提醒別亂丟垃圾　遭惡鄰凌晨破門闖入毆打受傷

深圳近期一件因鄰里垃圾糾紛升級為非法侵入住宅的暴力案引發關注。一名女子因提醒鄰居「別在我家門口放垃圾」。豈料，對方竟僱用鎖匠撬開女子的家，隨後闖入並對女子施暴。法院最終判決該鄰居7個月刑期。

內媒《華商報大風新聞》報導，事源於垃圾放置問題。被害者林女士在短影音平台上拍片控訴，鄭姓女鄰居淩晨4時撬鎖破門，對其進行毆打。

稱男友出軌留宿對方家中

林女士稱，鄭女多次在她家門口丟棄外賣垃圾，2025年11月23日她發現家門口又被堆放3袋寫着「27XX鄭某」的垃圾後，便在門上貼了一張紙條提醒對方。