廣州長隆大熊貓「家和」感染肺部衣原體離世「婷仔」亦現病徵 展區暫停開放

廣州長隆野生動物世界16日通報，大熊貓「家和」已於5月9日離世。園方指「家和」死因為肺部衣原體感染，並引發心力衰竭；另一隻同樣出現病徵的大熊貓「婷仔」則亦染病，幸經治療後情況穩定。

出現呼吸道症狀 多方會診搶救未能挽回

園方表示，「家和」與「婷仔」早前先後出現食慾減退、嗜睡、咳嗽及發燒等症狀。長隆方面隨即聯同中國大熊貓保護研究中心，並協調中國農業大學動物醫學院、華南農業大學獸醫學院及中山大學孫逸仙紀念醫院等多個機構，進行多學科會診與搶救。