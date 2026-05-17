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中國
出版：2026-May-17 18:34
更新：2026-May-17 18:34

廣州長隆大熊貓「家和」感染肺部衣原體離世「婷仔」亦現病徵 展區暫停開放

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大熊貓「家和」。(互聯網)

大熊貓「家和」。(互聯網)

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廣州長隆野生動物世界16日通報，大熊貓「家和」已於5月9日離世。園方指「家和」死因為肺部衣原體感染，並引發心力衰竭；另一隻同樣出現病徵的大熊貓「婷仔」則亦染病，幸經治療後情況穩定。

出現呼吸道症狀　多方會診搶救未能挽回

園方表示，「家和」與「婷仔」早前先後出現食慾減退、嗜睡、咳嗽及發燒等症狀。長隆方面隨即聯同中國大熊貓保護研究中心，並協調中國農業大學動物醫學院、華南農業大學獸醫學院及中山大學孫逸仙紀念醫院等多個機構，進行多學科會診與搶救。

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兩隻大熊貓在治療初期一度好轉，但「家和」的病情其後急劇惡化。園方指，其因肺部感染衣原體，繼而引發心力衰竭，於5月9日中午12時46分離世，終年約11歲。

大熊貓「婷仔」。(互聯網)

大熊貓「婷仔」。(互聯網)

至於8歲的「婷仔」，在專家團隊持續監護及治療下，現時整體狀況相對穩定，正繼續接受觀察與跟進。

排查未見異常　為審慎起見暫停展示

事發後，動物防疫部門與中國大熊貓保護研究中心已安排專家，對園內所有大熊貓及保育員進行全面健康檢查，同時就飼養環境進行採樣檢測。園方表示，目前相關檢測未發現異常，惟為進一步排除潛在風險，已決定暫停大熊貓中心區對外開放。資料顯示，長隆野生動物世界現飼養十多隻大熊貓，其中包括「家和」的唯一後代「妹豬」。對於「家和」離世，園方及參與救治的團隊表示深感惋惜，並向長期關注牠的市民及公眾致歉。

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