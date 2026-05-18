出軌｜睇新聞對妻起疑驗DNA 陝西漢3名女兒皆不是親生

陝西一名男子與妻子結婚8年育有3個女兒。由於妻子屢次出現可疑行徑，加上自己偶然看到一則「男子3個孩子2個非親生」的新聞，決定進行DNA親子鑑定。結果是3個孩子全部「非親生」，讓他相當崩潰，直呼「人生徹底被毀掉了」。
綜合傳媒報道，韋先生於2018年與妻子結婚，家中大女為二人婚前所生，婚後妻子又誕下一對雙胞胎女兒，目前9個月大。
妻子拆車Cam及關閉路電視
韋先生憶述，妻子曾有段時間行徑異常，常以與閨蜜們見面為理由夜不歸宿，亦曾一周外出4日。更令人奇怪的是，妻子拆除了車內的行車記錄儀，關閉家中閉路電視，打電話時背著丈夫及不讓丈夫看手機，彷彿刻意掩蓋行蹤。
雖然2人曾在去年時一度因妻子出軌一度鬧離婚，後來妻子懷孕並稱孩子是屬於丈夫的。考慮到家庭，韋先生一再選擇包容與信任。
爭吵後妻離家出走
兩夫妻爭吵後，妻子離家出走，而韋先生偶然在網上看到「男子養了11年的3個孩子2個非親生」的新聞案例起疑。綜合妻子過往的行為，他徹夜難眠，最終決定進行DNA親子鑑定。然而，真相讓韋先生相當震驚。第三方機構所做的親子鑑定結果顯示，他的3個女兒均非親生。
對此，律師指，韋先生的妻子婚內與他人生育子女並長期隱瞞，構成欺詐性撫養行為。韋先生除了可以要求離婚，亦請求歸還全部撫養費，以維護自身權益。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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