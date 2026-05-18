出軌｜睇新聞對妻起疑驗DNA 陝西漢3名女兒皆不是親生

陝西一名男子與妻子結婚8年育有3個女兒。由於妻子屢次出現可疑行徑，加上自己偶然看到一則「男子3個孩子2個非親生」的新聞，決定進行DNA親子鑑定。結果是3個孩子全部「非親生」，讓他相當崩潰，直呼「人生徹底被毀掉了」。

綜合傳媒報道，韋先生於2018年與妻子結婚，家中大女為二人婚前所生，婚後妻子又誕下一對雙胞胎女兒，目前9個月大。

妻子拆車Cam及關閉路電視

韋先生憶述，妻子曾有段時間行徑異常，常以與閨蜜們見面為理由夜不歸宿，亦曾一周外出4日。更令人奇怪的是，妻子拆除了車內的行車記錄儀，關閉家中閉路電視，打電話時背著丈夫及不讓丈夫看手機，彷彿刻意掩蓋行蹤。