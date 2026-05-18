廣西柳州市5.2級地震2遇難1失聯　天文台：逾10名市民報告(更新)

【10:05更新】 廣西柳州市柳南區，凌晨發生5.2級地震，至今造成2人遇難，1人仍失聯。柳州市抗震救災指揮表示，截至今早8時14分，救援隊伍在太陽村受災現場搜救出2名被困人員，經醫務人員確認已無生命體徵，當局持續搜救剩餘的1名失聯人員。央視較早時報道，地震造成最少13處民房倒塌，有4人送院、全部無生命危險。地震發生後，柳州市抗震救災指揮部啟動應急響應，當局說，震區通信、供電、供水、供氣、交通道路等，都處於正常狀態。

廣西柳州市柳南區今日(18日)凌晨發生5.2級地震。香港天文台公布，接獲超過十名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。央視報道，最少13處民房倒塌，4人送院、全部無生命危險，另外有3人失聯。柳州市抗震救災指揮部啟動應急響應，正全力搜救失聯人員。當局又說，震區通信、供電、供水、供氣、交通道路等，都處於正常狀態。據美國地質調查局資料，廣西柳州市西北24公里，凌晨零時21分發生5級地震，震源深度10公里。

據香港天文台的初步分析，18日(星期一)上午12時21分中國廣西發生一次 5.2級地震，震中位於北緯24.36度，東經109.26度附近，即南寧之東北偏北約190公里(即距離香港之西北偏西約550公里)，震源深度約10公里。香港天文台接獲超過10名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第II (二)度，即在樓宇上層或合適位置，且在靜止中的人有感。