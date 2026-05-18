上海老翁巴士上「閉眼休息」猝死 家屬索償11萬被駁回

上海市一名八旬老翁，搭巴士時身體不適，在座位上閉目休息，豈料沒有醒過來，送院搶救後不治。死者家屬以未提供充分救助為由，控告巴士公司並索償11萬多人民幣，法院審理認定巴士方已盡合理救助義務，駁回請求。

《大風新聞》報道，事件發生於2024年12月，李姓老翁登上巴士後約2分鐘，出現冒汗、喘氣等不適症狀，隨後閉目在座位上休息，未再回應。車上售票員察覺異常，「多次輕拍其肩膀仍無反應」，並與乘客一同檢查呼吸與脈搏，發現情況緊急後，立即打電話報警。