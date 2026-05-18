上海老翁巴士上「閉眼休息」猝死 家屬索償11萬被駁回

上海市一名八旬老翁，搭巴士時身體不適，在座位上閉目休息，豈料沒有醒過來，送院搶救後不治。死者家屬以未提供充分救助為由，控告巴士公司並索償11萬多人民幣，法院審理認定巴士方已盡合理救助義務，駁回請求。
《大風新聞》報道，事件發生於2024年12月，李姓老翁登上巴士後約2分鐘，出現冒汗、喘氣等不適症狀，隨後閉目在座位上休息，未再回應。車上售票員察覺異常，「多次輕拍其肩膀仍無反應」，並與乘客一同檢查呼吸與脈搏，發現情況緊急後，立即打電話報警。
老翁上車後冒汗喘氣
同時，司機將車輛駛往方便救護車接應的派出所門口，從發現異常到送往警局，全程約8分鐘。隨後，售票員協助醫護人員將老翁送院搶救，可惜仍回天乏術身亡。
事後，老翁家屬提出訴訟，認為巴士存在多項過失，包括未配備自動心臟除顫器（AED）等急救設備、未第一時間施救等，索償11萬多元人民幣，但巴士方面稱，老翁尚未購票，雙方運輸合同關係未成立，而且認為死亡為乘客健康原因所致，「公司已在能力範圍內積極救助，不存在違約行為」。
法院審理後認定，李翁死因為猝死，屬自身健康原因，與巴士的運輸行為不存在因果關係，且從發現異常到完成交接僅約8分鐘，已屬「在能力範圍內履行合理救助義務」，駁回家屬請求。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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