黃仁勳套餐｜北京方磚廠炸醬麵店爆紅　最少排半小時

綜合傳媒報道，黃仁勳5月15日身穿招牌黑色皮衣，站在北京路邊一手端著炸醬麵大口吃，另一手還拿著飲料，作風十分貼地。店員透露，當天店家特別請他免費品嚐一碗原價38元人民幣的招牌黑豬肉炸醬麵，黃仁勳吃了後舉起手指公正評，「挺好吃的。」

輝達行政總裁黃仁勳日前出席「習川會」後，現身北京南鑼鼓巷光顧「方磚廠炸醬麵」，引發民眾瘋狂圍觀打卡，也帶動麵店生意暴增，店方甚至推出「黃仁勳打卡同款套餐」吸客。

黃仁勳同款飲品售7元

黃仁勳親臨曝光後，店家趁勝追擊，5月16日立即推出「黃仁勳打卡同款套餐」，套餐內容包括招牌黑豬肉炸醬麵、奶皮子酸奶、爆肚粉等多款組合，甚至還有「黃仁勳同款飲品」，售價約7元人民幣。

店家透露，目前門市人氣持續攀升，「現在來基本都要排隊，至少半小時以上，生意特別火爆。」方磚廠炸醬麵成立於1996年，曾連續7年獲米芝蓮推薦。

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