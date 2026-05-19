白宮公布特朗普訪華事實清單 外交部︰願同美方準確落實兩國元首共識

美國白宮公布總統特朗普日前訪華期間與中方達成的一系列協議，內容涵蓋經貿合作及戰略安排，當中包括中方承諾未來3年每年購入170億美元的美國農產品，亦提到稀土問題。在北京，外交部發言人郭嘉昆回應稱，中方願同美方一道，全面、準確落實好兩國元首達成的重要共識。

根據白宮發布的事實清單(fact sheet)，中國同意在既有大豆採購安排基礎上，自今年起連續3年，每年額外向美國購買至少170億美元農產品。白宮指中方亦表示會與美國監管機構協作，恢復美國牛肉進入中國市場，並為逾400間美國牛肉加工廠重發或新增出口許可。據報中方亦擬重啟部分未受禽流感影響州份的美國家禽進口。此外，據悉中方亦初步同意購入200架波音飛機，是繼2017年後再作出波音採購承諾；白宮指這將有助推動美國高薪和高技術製造業職位。