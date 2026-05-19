白宮公布特朗普訪華事實清單 外交部︰願同美方準確落實兩國元首共識

美國白宮公布總統特朗普日前訪華期間與中方達成的一系列協議，內容涵蓋經貿合作及戰略安排，當中包括中方承諾未來3年每年購入170億美元的美國農產品，亦提到稀土問題。在北京，外交部發言人郭嘉昆回應稱，中方願同美方一道，全面、準確落實好兩國元首達成的重要共識。
根據白宮發布的事實清單(fact sheet)，中國同意在既有大豆採購安排基礎上，自今年起連續3年，每年額外向美國購買至少170億美元農產品。白宮指中方亦表示會與美國監管機構協作，恢復美國牛肉進入中國市場，並為逾400間美國牛肉加工廠重發或新增出口許可。據報中方亦擬重啟部分未受禽流感影響州份的美國家禽進口。此外，據悉中方亦初步同意購入200架波音飛機，是繼2017年後再作出波音採購承諾；白宮指這將有助推動美國高薪和高技術製造業職位。
在供應鏈議題方面，白宮指中方承諾回應美國對稀土及關鍵礦產供應的關注，但未交代具體細節。雙方亦同意成立兩個機制，包括負責非敏感商品貿易的貿易委員會，以及聚焦投資議題的投資委員會，以加強經濟層面的制度性溝通。會談亦涉及國際議題，白宮稱中美重申反對伊朗擁有核武，並認為霍爾木茲海峽應維持開放，且不應向任何國家或機構收取通行費，同時重申對實現朝鮮半島無核化的共同立場。至於台灣問題，美國貿易代表格里爾受訪時稱，美中關係穩定至關重要，特朗普政府正審視如何處理對台軍售安排，強調美方對台政策沒變，並期望維持區域局勢穩定。
在北京，外交部發言人郭嘉昆昨被問及白宮發布上述清單一事時，表示特朗普訪華期間，兩國元首同意將「中美建設性戰略穩定關係」作為兩國關係的新定位，就下階段高層交往和外交、經貿、兩軍、執法等各領域對話合作作出規劃，就共同關心的國際和地區熱點問題深入交換意見；中方表明了在伊朗、朝鮮半島核等問題上的一貫立場，要求美方正視有關各方的合理關切，堅持通過對話談判和平解決問題。中方願同美方一道，全面、準確落實好兩國元首達成的重要共識，加強對話，拓展合作，妥善處理分歧和敏感問題，不斷豐富「中美建設性戰略穩定關係」的內涵，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。
普京今日起訪華 料談及中美交流
另外，俄羅斯總統普京今日起訪華，展開兩日國事訪問，克里姆林宮指普京將和國家主席習近平討論雙邊關係，探討進一步深化俄中全面夥伴關係，並就重要國際和地區問題交換意見。普京並將與總理李強會晤，並出席俄中教育年開幕活動。普京緊接美國總統特朗普訪華，克里姆林宮稱有密切留意特朗普的行程，預期中俄會就中美交流交換意見。
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