杭州男嬰頭頂9個轉引熱議　醫生強調：與智商性格無關(有片)

廣東俗語「一轉人，二轉鬼，三轉馬騮仔」是以小朋友頭頂的頭旋數量形容孩子性格。浙江一名人母早前曬出她的新生兒頭頂相片，竟分布著9個清晰可見的頭旋，被不少網民調侃為「絕世犟娃」，有醫生則強調，孩子性格形成更多受家庭影響。
綜合《新浪新聞》、《都巿報道》等內地媒體報道，浙江一名媽媽在11日曬出她新生兒子的頭頂，可見分布著9個清晰可見的頭旋，這寶寶的父親表示，寶寶至今10個月大，出生時就有9個轉，覺得稀奇，因為頭髮長一點就會豎起，曾被路人問「為甚麼男寶寶要束辮子」，現在只好給寶寶剪短一點頭髮，還幽默發問：「寶寶長大後該留甚麼發型？」詎料這寶寶突然爆紅，引來不少網民驚嘆其罕見性，調侃孩子為「宇宙無敵螺旋絕世萌娃」、「九旋加連心眉，這孩子牛」、「現在的發型就很難搞了！」
醫生：頭旋影響智商、性格說法沒有科學依據
不過，更多的網民談論到頭旋與寶寶性格的關係，例如「愈多轉愈聰明」、「愈多轉愈犟」或者「愈多轉愈難管教」等。重慶市婦幼保健院兒童保健科王主任表示，從醫學角度來看，9個頭旋確實比較少見，但只是一個非常個體化的生理現象，主要與遺傳因素有關。他強調，頭旋和智商、性格是否有關並沒有科學依據。至於孩子性格形成更多受家庭環境、教育方式以及成長經歷影響，他更提醒家長，不必因為孩子頭旋多而焦慮，更不要輕易給孩子貼上「犟」、「聰明」等標簽，相比關注頭旋，家長更應該關注孩子日常發育情況，定期做好兒保，給予孩子良好的陪伴和成長環境。
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