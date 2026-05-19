杭州男嬰頭頂9個轉引熱議　醫生強調：與智商性格無關(有片)

廣東俗語「一轉人，二轉鬼，三轉馬騮仔」是以小朋友頭頂的頭旋數量形容孩子性格。浙江一名人母早前曬出她的新生兒頭頂相片，竟分布著9個清晰可見的頭旋，被不少網民調侃為「絕世犟娃」，有醫生則強調，孩子性格形成更多受家庭影響。

綜合《新浪新聞》、《都巿報道》等內地媒體報道，浙江一名媽媽在11日曬出她新生兒子的頭頂，可見分布著9個清晰可見的頭旋，這寶寶的父親表示，寶寶至今10個月大，出生時就有9個轉，覺得稀奇，因為頭髮長一點就會豎起，曾被路人問「為甚麼男寶寶要束辮子」，現在只好給寶寶剪短一點頭髮，還幽默發問：「寶寶長大後該留甚麼發型？」詎料這寶寶突然爆紅，引來不少網民驚嘆其罕見性，調侃孩子為「宇宙無敵螺旋絕世萌娃」、「九旋加連心眉，這孩子牛」、「現在的發型就很難搞了！」