武漢癌症村585村民62人患癌 疑化工廠污染

湖北武漢一個戶籍人口僅585人的村莊，多達62人罹患癌症，發病比例異常高。發病者多數為青壯年，其中34人確診時間集中在2015年後，當中19人已去世，15人正接受治療。村民多年來懷疑與一間非法化工廠有關並不斷檢舉。 根據《大象新聞》，事發於武漢市新洲區李集街道張信村黃土坡村。黃土坡村村民徐文階回憶，妻子在2012年，43歲時確診白血病（血癌），治療4年後去世。2017年，26歲的新抱同樣患上白血病。醫生曾詢問，「家附近有沒有化工廠」，當時他隨口否認，直到2022年看到同村民檢舉村內工廠污染的影片，才驚覺可能有關聯。

真實個案恐更多 徐文階走訪發現，在其家人患病期間，還有2名女鄰居先後確診白血病、血液疾病。他表示，真實數字恐怕更多，有些家庭為娶妻嫁女兒，會故意隱瞞病情。據他了解，至少還有十幾宗個案未被統計。另外，有多個家庭是沒有血緣關係的婆媳卻相繼得病，因此可以初步排除遺傳因素。 村民懷疑污染源頭與村內的「昌盛泡花鹼廠」密切相關。根據企業資訊查詢服務平台，該工廠經營範圍包括泡花鹼（矽酸鈉）製造等。固體矽酸鈉經加熱脫出結晶水後溶解製成矽酸鈉溶液（俗稱水玻璃），用於建材行業作黏合劑、速凝劑等。

涉事工廠無環評 污水呈醬油色 然而，武漢市生態環境局2022年調查發現，該工廠沒環評、沒排污許可等全套環保手續，且所在地位於武漢市政府劃定的基本生態控制線內。法規明確規定生態控制線內禁止建化工廠。但直到2022年被檢舉時，這化工廠仍在正常生產。 與工廠僅一牆之隔的菜地主人李香桂確診食道癌。她描述工廠生產時「粉塵像霧霾一樣，灰濛濛的甚麼也看不清，菜葉子上都落了厚厚一層」。排污渠從工廠順著坡蜿蜒而下，經過村民菜地再匯入水塘。徐文階2022年拍攝的照片顯示，排污渠裡的污水呈「醬油色」，溝底沉澱黑褐色硬殼。

徐文階說，自己曾於2022年4月撥打武漢市長熱線反映情況，並向當地環保部門反映，等了多日卻沒人到場。期間泡花鹼廠以「整改」為名，把排污渠重新挖一遍，並封堵原本的排污口。

在村民檢舉半個月後，新洲區生態環境分局工作人員終於到來，卻選在前一日剛下過暴雨時到村裡池塘出水口取樣。徐文階質疑，「池塘裡都是剛下的雨水，這樣取水樣有什麼意義？」 隨後生態環境分局到工廠檢測煙氣，老闆聲稱「沒有生產」，檢測結果為「達標」。但村民不服再次檢舉反映。分局回覆稱稱水玻璃生產工藝不產生廢水，現場並未發現「污水嚴重污染環境」情形，對於「醬油色」排污渠，分局解釋是雨水混雜著廠區內樹皮、木屑、塵土及各類垃圾溢出。

調查前先通知工廠 村民委託徐文階作為代表，將聯名檢舉信送到武漢市生態環境局。當年5月，武漢市生態環境局調查時，工廠老闆承認，之前是新洲區生態環境分局一位工作人員暗中通知他趕緊封堵排污口。 儘管武漢市生態環境局曾對工廠開罰20萬元人民幣並要求停產整頓，但此後該工廠被指仍在偷偷生產排污。村民持續向上級反映，整整4年卻得不到滿意的答覆。徐文階說，「我們的要求並不高，只是希望有權威的專家或部門給我們一個明白的說法，畢竟，這牽扯到村裡幾百人的生命」。