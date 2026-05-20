普京訪華今晤習近平 啟程前拍片稱 中俄關係達前所未見高度

俄羅斯總統普京周二晚抵達北京，展開為期2日的訪華行程，今天會晤國家主席習近平。普京在出訪前發表視像講話，是其首次舉措，他指當前俄中關係達到前所未有的高水平，雙方正共同致力於深化雙邊協作，同時強調俄中友誼不針對第三方。時值美國總統特朗普日前剛結束訪華行程，克里姆林宮較早前稱預期中俄會就中美交流交換意見。
普京在講話中表示，很高興應習近平邀請再次訪華，定期互訪和舉行元首會晤，是俄中全方位發展兩國關係、挖掘其真正無限潛力的重要且不可或缺的一部分。他指當前俄中關係達到了前所未有的水平，兩國關係的特質體現在雙方相互理解與信任，在平等互利的基礎上開展合作，進行相互尊重的對話，並在涉及捍衛主權和國家統一等核心利益問題上相互支持。
普京指俄中對未來充滿信心，將一道積極發展政治、經濟等領域的聯繫，擴大人文交流，鼓勵民間往來；又說俄中雙邊貿易額持續增長，早已突破2,000億美元大關，雙方正在落實重要合作倡議。他並提及繼互辦「文化年」之後，又互辦「教育年」，是兩國在人文領域開展的第十個此類國家間合作項目，「俄羅斯人民對中國的悠久歷史，對中國在文化、藝術和科學領域取得的成就充滿敬意」。普京並對兩國相互實施免簽政策表示歡迎，「不僅有助於促進商務與旅遊往來，也為俄中兩國公民之間的交流與聯繫創造了新的機會」。
強調俄中友誼不針對第三方
普京說，俄中緊密戰略協作在國際舞台上發揮著重要的穩定作用；強調俄中友誼不針對第三方，而是追求和平與共同繁榮。正是基於這一邏輯，俄中協調一致，共同維護國際法和聯合國憲章，並在聯合國、上海合作組織、金磚國家及其他多邊平台保持積極協作，為解決全球及地區緊迫問題作出重要貢獻。
外交部發言人郭嘉昆昨在記者會上被問及普京緊接特朗普訪華，在時間安排上有何考量時，表示中方歡迎普京對華進行國事訪問，指中俄是新時代全面戰略協作夥伴，普京訪華期間，兩國元首將就雙邊關係、各領域合作以及共同關心的國際地區問題交換意見，至於美國總統的訪問情況，中方已經發布了消息。
特朗普暫緩對伊軍事行動
外界預期伊朗局勢將是中俄元首會晤議題之一，在普京訪華前夕，美國總統特朗普宣布應卡塔爾、沙特阿拉伯及阿聯酋請求，暫緩周二對伊朗的展開的新一輪軍事行動，並說美國很大機會與伊朗達成協議。但他同時警告一旦談判破裂，美軍將隨時對伊朗發動全面、大規模攻擊。
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