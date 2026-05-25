中國科技｜深圳AI紅綠燈指揮交通 科技緩解大灣區塞車

路網密度高，車就走得順暢嗎？從報告得知，深圳、廣州已跌入「嚴重擁堵」城市之列，高峰時段平均車速只有每小時20公里。 為此，大灣區利用高科技，做出了多項措施，成功緩解塞車的情況。

公路：粵高速用大數據 「潮汐車道」變陣車道快速解堵 在今年「五一」黃金周期間，廣東在高速公路創新推出「三潮汐一管控」（潮汐車道、潮汐隧道、潮汐服務區、限流管控）模式，僅假期首日高峰期通行效率便提升近40%，成為全國亮點。 其中，「潮汐車道」利用大數據監察路面雙向車流狀況。當發現一方車道堵塞時，系統立即啟動潮汐車道模式，工作人員在「龍尾」位置打開中央隔離護欄，並以警車開路引導車輛借用對向車道通行。這樣，雙向車道暫時改為單向車道，以最快速度擴充通行能力，疏導交通。

例如，「五一」期間，大灣區「二廣高速肇慶段」，便借助對向兩條車道，將三車道變成五車道，短短20分鐘打通了近14公里的車龍。 連接大灣區的廣賀高速廣東段，這段期間也創新運用無人機蜂巢應急處置系統，在易堵路段及事故黑點巡航。當事故發生時，無人機第一時間飛到現場，高空喊話引導輕微事故車快速撤離現場。

橋樑：南沙大橋 實時分析數據 提前應對預防塞車 連接廣州與東莞的南沙大橋，每逢重大節日都是交通繁忙的黑點。2026年春運前，南沙大橋「智慧大腦」升級——主動交通流管控示範工程二期正式啟用，為大灣區智慧交通注入新動能。 系統因應可能出現的車流高峰、交通事故、道路施工、惡劣天氣等情況，對路面的交通流量、車速、密度等數據進行即時分析及預測。爭取在未出現塞車前，對上游車輛採取限速、車道分配、貨車管控、臨時開放硬路肩等部署。司機則透過南沙大橋設置的車道控制標誌LED顯示屏，即時掌握各車道的最新管制資訊，避開塞車風險。

南沙大橋主動交通流管控系統，是交通運輸部應對高速公路交通流監控的示範工程，一期於2025年1月啟用。2025年重大節日期間，路段平均堵塞時長下降高達6成，交通事故發生率同比下降3成。2026年二期系統啟動，拓展至廣州南二環全線、南沙大橋西行路段及廣深沿江高速、莞番高速等相交路段，實現核心路網全覆蓋。

城市道路：AI紅綠燈 車多就多給幾秒綠燈 車流密度冠絕全國的深圳，則實施「AI紅綠燈」疏導交通。 據深圳市公安局交警介紹，深圳道路上裝配有雷達、雷視一體機等感知設備，實時感知路口車流，精準調控信號燈時長；系統同時參考了手機導航平台的數據，即通過監測車輛密度來調控信號燈配時，「比如系統感知到某個路口車流密度較高，那這個路口的綠燈就會多放幾秒。」 現時，深圳全市達3,409個重點路口，已有超過三成配有智能信控，擁堵指數總體下降，平均車速提升。