習普會｜習近平：中俄要著眼戰略長遠 普京：兩國是真正全面夥伴關係典範

國家主席習近平在北京人民大會堂東門外廣場舉行儀式，歡迎俄羅斯總統普京對中國進行國事訪問。普京在習近平陪同下，檢閱解放軍三軍儀仗隊，二人再回到檢閱台觀看儀仗隊分列式。習近平與普京下午共同出席合作文件簽字儀式，加強全面戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明。今次是普京相隔不足一年再度訪問中國，亦是他第25次訪華。

中俄元首舉行小範圍和大範圍會談。習近平指近年來，面對變亂交織的國際形勢，中俄兩國堅持在平等相待、相互尊重、重信守義、合作共贏的基礎上發展新時代全面戰略協作伙伴關係，雙方政治互信不斷深化，經貿、投資、能源、科技、人文、地方等合作持續推進，民心相通更加牢固。中俄關係進入更有作為、更快發展的新階段。

習近平指出，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年和《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年。中俄關係之所以一步一個腳印走到今天這個高度，就是因為雙方能夠以「千磨萬擊還堅勁」的毅力，不斷深化政治互信和戰略協作，能夠以「更上一層樓」的精神拓展各領域合作，能夠以「亂雲飛渡仍從容」的勇氣捍衛國際公道正義、推動構建人類命運共同體。當前，國際形勢變亂交織，單邊霸權逆流橫行，但求和平、謀發展、促合作仍是民心所向、大勢所趨。作為聯合國安理會常任理事國和世界重要大國，中俄兩國要著眼戰略長遠，以更高質量的全面戰略協作，助力各自國家發展振興，推動構建更加公正合理的全球治理體系。