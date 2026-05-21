普京訪華︰一日不見如隔三秋 習近平指中俄協作「亂雲飛渡仍從容」

俄羅斯總統普京周二晚抵達北京展開旋風式訪華行程，昨晨在北京人民大會堂東門外廣場出席國家主席習近平舉行的歡迎儀式，雙方其後會晤。習近平表示，中俄關係一步一個腳印走到今天這個高度，並正以「亂雲飛渡仍從容」的勇氣捍衛國際公道正義、推動構建人類命運共同體。普京則以「一日不見，如隔三秋」表達跟習近平的情誼，稱俄中關係是真正全面的夥伴關係和戰略協作的典範，又邀請習近平明年訪俄。

普京昨晨出席歡迎儀式，兩國元首登上檢閱台，軍樂團奏中俄兩國國歌，天安門廣場鳴放禮炮21響。普京在習近平陪同下檢閱中國人民解放軍儀仗隊。儀式結束後，習近平和普京率領兩國官員在人民大會堂，分別舉行小範圍和大範圍的「習普會」。 兩國元首一致同意《中俄睦鄰友好合作條約》(《條約》)繼續延長。習近平指今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年和《條約》簽署25周年，《條約》以法律形式確立長期睦鄰友好、全面戰略協作的制度基礎，中俄關係由此實現跨越式發展。他指國際格局發生很大變化，世界面臨倒退回叢林法則的危險，中方將與俄方恪守條約精神，堅定推進中俄「背靠背」戰略協作。

以「千磨萬擊還堅勁」的毅力「更上一層樓」 習近平並說，中俄關係一步一個腳印走到今天這個高度，是因為雙方以「千磨萬擊還堅勁」的毅力不斷深化政治互信和戰略協作，以「更上一層樓」的精神拓展各領域合作，以「亂雲飛渡仍從容」的勇氣捍衛國際公道正義、推動構建人類命運共同體。他指，在目前國際形勢下，作為聯合國安理會常任理事國和世界重要大國，中俄要著眼戰略長遠，以更高質量的全面戰略協作，助力各自國家發展振興，並推動構建更加公正合理的全球治理體系。

習近平又說，中俄兩國堅持在平等相待、相互尊重、重信守義、合作共贏基礎上發展新時代全面戰略協作夥伴關係；雙方要以新質生產力打造增長新引擎；加強教育、文化、電影、旅遊、體育等人文交流合作；進一步在聯合國、上海合作組織、金磚國家、亞太經合組織等多邊平台的協調和配合。

普京︰俄中是全面戰略協作的典範 第25次訪問中國的普京，以中國諺語作開場白，「習近平先生，親愛的朋友，用一句中國諺語來形容很恰當，據我們所知中國有句諺語，一日不見，如隔三秋，我們非常高興見到您」。他稱俄中高層交往密切，政治互信牢固；雙邊貿易穩步增長，能源供需實現互利互惠，交通、物流、科技等領域合作日益深入，人文交流勢頭良好。普京並說，俄中關係經受考驗，歷久彌堅，已成全面戰略協作的典範，指《條約》為兩國關係奠定堅實法律基礎，在當前形勢下具更重要的現實意義；並指俄中合作是動盪國際形勢中的重要穩定因素。他稱，俄方支持中國辦好11月在深圳舉行的亞太經合組織(APEC)峰會，他確認將出席，並邀請習近平明年訪俄。

兩國元首就中東局勢等交換意見，習近平指中東局勢處於戰和轉換的關鍵節點，止戰刻不容緩，中方希望為緩局降溫、止戰促和作出貢獻，並指戰事盡早平息有助減少對能源供應穩定、產業鏈供應鏈暢通和國際貿易秩序的干擾。 「習特會」後「習普會」 凸顯北京外交地位 會談後，兩國元首簽署並發表聯合聲明，進一步加強全面戰略協作，又簽署經貿、教育、科技等領域20項合作文件，並共同會見記者。習近平昨晚在人民大會堂金色大廳為普京舉行歡迎宴會及茶敘，普京晚上結束訪華行程。半島電視台指普京在美國總統特朗普之後到訪，凸顯北京作為全球外交焦點的地位。