俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）近日訪華，一場跨越26年的重逢意外成為外界關注焦點，當年在北京北海公園與普京偶遇、被對方抱下護欄的小男孩彭湃，如今已是湖南省一間企業的高級工程師，彭湃形容這次重逢是「超級超級超級驚喜」。
體現中俄友誼
彭湃激動表示，「能與普京總統再次見面，對我來說真的是難以想像的事情。」他透露，普京在會面中特別提到，對於能再次見到當年在北京偶遇的小朋友感到非常開心，「我認為這體現了他非常重視中俄友誼。」
這段奇遇要追溯到2000年7月。當時普京首次以俄羅斯總統身份訪問中國，在北海公園遊覽時，偶遇年僅10歲的彭湃，當時彭湃父親將他抱上護欄，普京主動走上前將孩子抱下，並與他合影留念，這張照片多年後仍被視為中俄民間友好的經典畫面。
Good to see you again after 26 years.— Shen Shiwei 沈诗伟 (@shen_shiwei) May 20, 2026
In Beijing, Russian President Putin is happy to see the Chinese named Peng Pai (彭湃), who he photographed at Beijing's Beihai Park in 2000, during his first visit to China as President.
Peng Pai was 12 and this photo has changed his life.… pic.twitter.com/XkIPsN9NnC
曾留學莫斯科 俄羅斯生活7年
如今26年過去，彭湃赴俄羅斯留學後，並回到湖南省工作，他透露，這次見面時，特別向普京分享自己的成長歷程，「我告訴普京總統，我曾在莫斯科的大學學習，也感受到俄羅斯老師與同學對國際學生的幫助與關心。」彭湃還提到，令他印象深刻的是，普京竟主動談起湖南，「普京總統告訴我，他知道湖南是毛主席的故鄉。」
據公開資料，彭湃高中畢業後成功申請俄羅斯總統獎學金，赴莫斯科國立汽車公路大學學習橋梁與交通隧道專業，在俄羅斯生活長達7年。他坦言，當年在北海公園與普京的偶遇，改變了自己的人生軌跡。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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