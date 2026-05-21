俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）近日訪華，一場跨越26年的重逢意外成為外界關注焦點，當年在北京北海公園與普京偶遇、被對方抱下護欄的小男孩彭湃，如今已是湖南省一間企業的高級工程師，彭湃形容這次重逢是「超級超級超級驚喜」。

體現中俄友誼

彭湃激動表示，「能與普京總統再次見面，對我來說真的是難以想像的事情。」他透露，普京在會面中特別提到，對於能再次見到當年在北京偶遇的小朋友感到非常開心，「我認為這體現了他非常重視中俄友誼。」

這段奇遇要追溯到2000年7月。當時普京首次以俄羅斯總統身份訪問中國，在北海公園遊覽時，偶遇年僅10歲的彭湃，當時彭湃父親將他抱上護欄，普京主動走上前將孩子抱下，並與他合影留念，這張照片多年後仍被視為中俄民間友好的經典畫面。