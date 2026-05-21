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中國
出版：2026-May-21 12:10
更新：2026-May-21 12:10

普京重遇26年前抱過「男童」 湖南工程師激動稱︰超級超級超級驚喜

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普京（左）與澎湃（右）相隔26年重逢。（美聯社）

普京（左）與澎湃（右）相隔26年重逢。（美聯社）

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）近日訪華，一場跨越26年的重逢意外成為外界關注焦點，當年在北京北海公園與普京偶遇、被對方抱下護欄的小男孩彭湃，如今已是湖南省一間企業的高級工程師，彭湃形容這次重逢是「超級超級超級驚喜」。

普京（左）26年前與當時年僅10歲的澎湃（中）合照。（環球網） 俄羅斯總統普京與彭湃重聚時握手示好。（美聯社） 俄羅斯總統普京與彭湃重聚話當年。（美聯社） 俄羅斯總統普京與彭湃重聚話當年。（美聯社） 俄羅斯總統普京與彭湃重聚時，回味26年前舊照片。（路透社） 俄羅斯總統普京與彭湃展現中俄友好。（路透社）

體現中俄友誼

彭湃激動表示，「能與普京總統再次見面，對我來說真的是難以想像的事情。」他透露，普京在會面中特別提到，對於能再次見到當年在北京偶遇的小朋友感到非常開心，「我認為這體現了他非常重視中俄友誼。」

這段奇遇要追溯到2000年7月。當時普京首次以俄羅斯總統身份訪問中國，在北海公園遊覽時，偶遇年僅10歲的彭湃，當時彭湃父親將他抱上護欄，普京主動走上前將孩子抱下，並與他合影留念，這張照片多年後仍被視為中俄民間友好的經典畫面。

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曾留學莫斯科 俄羅斯生活7年

如今26年過去，彭湃赴俄羅斯留學後，並回到湖南省工作，他透露，這次見面時，特別向普京分享自己的成長歷程，「我告訴普京總統，我曾在莫斯科的大學學習，也感受到俄羅斯老師與同學對國際學生的幫助與關心。」彭湃還提到，令他印象深刻的是，普京竟主動談起湖南，「普京總統告訴我，他知道湖南是毛主席的故鄉。」

據公開資料，彭湃高中畢業後成功申請俄羅斯總統獎學金，赴莫斯科國立汽車公路大學學習橋梁與交通隧道專業，在俄羅斯生活長達7年。他坦言，當年在北海公園與普京的偶遇，改變了自己的人生軌跡。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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