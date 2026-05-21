港產太空人｜神舟二十三號或5.24發射 任務標識見「紫荊花」引猜測

神舟二十三號船箭組合體已轉運至甘肅酒泉衛星發射中心發射區，計劃近日擇機實施發射。5月20日，發射場區組織各單位展開全系統合練，從飛行準備、點火起飛到船箭分離實施全過程模擬演練。官方目前未宣布發射日期和時間，有內地航空迷博主推測，神舟二十三號或於5月24日周日晚間發射升空。

中國載人航天工程辦公室同時已發布任務標識，採用圓形設計，標識上更首度出現「紫荊花」圖案，央視旗下平台《空天逐夢》提到，標識藏著紫荊花圖案，是香港特區區旗、區徽的重要組成部分，引發外界關注香港航天員是否會升空或將參與今次任務。「任務標識」在每次飛行任務前預早發布，因此對航天迷與媒體而言，標識更被視為「隱藏訊息」的重要來源，會從細節設計去預測任務特色、參與單位甚至歷史性突破。 黎家盈或成中國第4位女性太空人

根據中國載人航天工程辦公室2月曾表示，來自港澳地區的航天員有望最早於今年執行空間站飛行任務，飛行乘組1名航天員將開展1年期駐留試驗。當局至今未公布兩名港澳航天員身份。早前有消息指，香港的載荷專家是來自警隊的女總督察黎家盈。據悉，她擁有博士頭銜，專長於資訊科技及電腦領域，2023年起已在北京接受嚴格的航天訓練。若最終屬實，黎家盈或成為歷史上首位香港太空人，亦是繼劉洋、王亞平、王浩澤後，中國第4位升空的女性太空人，成為香港融入國家航天發展的重要里程碑。