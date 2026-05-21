上海地鐵去廁所先要「人面識別」 女子怒轟侵犯私隱

上海一名女子近日搭乘地鐵時上廁所要到閘外，但進出站卻被要求「人面識別」，她認為此舉有個人資訊外洩疑慮，直呼離譜。

綜合傳媒報道，這名張姓女子日前搭乘地鐵13號線，於隆德路站轉乘11號線時，想前往站外上廁所，卻被要求先進行人面識別登記才能出閘。張女說，整個流程讓她感到困惑與不安，「上廁所必須要人面識別才能出閘機，工作人員說回來再刷一次臉，一進一出就抵消掉了。我覺得這是個很大的隱憂，人面識別根本不應該用在這種地方。」