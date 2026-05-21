上海地鐵去廁所先要「人面識別」 女子怒轟侵犯私隱

上海一名女子近日搭乘地鐵時上廁所要到閘外，但進出站卻被要求「人面識別」，她認為此舉有個人資訊外洩疑慮，直呼離譜。
綜合傳媒報道，這名張姓女子日前搭乘地鐵13號線，於隆德路站轉乘11號線時，想前往站外上廁所，卻被要求先進行人面識別登記才能出閘。張女說，整個流程讓她感到困惑與不安，「上廁所必須要人面識別才能出閘機，工作人員說回來再刷一次臉，一進一出就抵消掉了。我覺得這是個很大的隱憂，人面識別根本不應該用在這種地方。」
張女進一步指出，相較其他車站的處理方式，該站做法過於複雜，「其他地鐵站跟工作人員說一聲就可以放行，或者以臨時卡解決，地鐵站不是銀行金融機構，沒有必要把人面認證作為唯一方式。」
對此，有乘客持不同看法，其中一人表示，「我覺得沒有侵犯私隱，人面識別很方便，現在資訊都是公開的，大家要接受新科技。」但也有乘客擔憂，「我擔心人面資訊令私隱被洩露，現在網路安全風險很大，不太希望用這種方式。」
站方解釋原因為人流多
站方解釋措施主要針對轉車站客流較大，「我們車站日均客流量大約10萬人左右，臨時出閘上廁所的乘客也比較多。有時工作人員不在服務點，乘客需要等待，會影響效率，人面識別可以讓乘客自助通行，提升便利性。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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