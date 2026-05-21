皮脂腺囊腫當暗瘡唧　杭州女臉部「黑洞」或永久留疤

浙江省杭州市一名40歲女子，誤將臉部皮脂腺囊腫（sebaceous cyst）當成普通青春痘，自行塗抹數十種藥膏、甚至徒手「唧暗瘡」，令臉部嚴重感染形成「黑洞」，面臨永久留疤風險。
自行塗抹數十種藥膏 不願就醫
《大風新聞》報道，這名吳姓女子是一名職場女性，平時注重保養。2個多月前，她發現右側臉頰靠近下顎位置，出現米粒大小的小硬塊，感到些微疼痛，她原以為只是普通暗瘡，就用家中暗瘡藥膏處理。
稱工作繁忙沒有求醫
然而，一周後病情不但沒有消退，反而逐漸腫大成黃豆般，紅腫與疼痛感也越來越明顯。由於工作繁忙，吳女並未有求醫，選擇上網搜尋各種「消暗瘡偏方」，購買數十種暗瘡膏，連續塗了2個多月。
然而上個月她發現患處長出一顆黃豆大小的囊腫，由於疼痛難耐，她沒有消毒情況下，直接徒手徒手「唧暗瘡」，沒想到下一秒被嚇傻，「臉上突然出現一個很深的大洞，還一直流血、流膿。」
吳女前往醫院求診，醫生檢查後赫然發現，吳女右邊臉部已出現嚴重感染，膿腫已侵入至咬肌表面，醫生表示，「若再拖延，細菌可能進一步擴散，引發全身感染，甚至影響面部神經。」
醫生指出，吳女並非生暗瘡，而是「皮脂腺囊腫合併感染」，「很多來歷不明的藥膏可能違法添加激素或抗生素，短期看似有效，但長期會破壞皮膚，讓炎症更加嚴重。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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