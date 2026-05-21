皮脂腺囊腫當暗瘡唧　杭州女臉部「黑洞」或永久留疤

《大風新聞》報道，這名吳姓女子是一名職場女性，平時注重保養。2個多月前，她發現右側臉頰靠近下顎位置，出現米粒大小的小硬塊，感到些微疼痛，她原以為只是普通暗瘡，就用家中暗瘡藥膏處理。

稱工作繁忙沒有求醫

然而，一周後病情不但沒有消退，反而逐漸腫大成黃豆般，紅腫與疼痛感也越來越明顯。由於工作繁忙，吳女並未有求醫，選擇上網搜尋各種「消暗瘡偏方」，購買數十種暗瘡膏，連續塗了2個多月。

然而上個月她發現患處長出一顆黃豆大小的囊腫，由於疼痛難耐，她沒有消毒情況下，直接徒手徒手「唧暗瘡」，沒想到下一秒被嚇傻，「臉上突然出現一個很深的大洞，還一直流血、流膿。」