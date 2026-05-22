各界關注會否誕生首位港產航天員 發射演練圓滿完成 神舟二十三蓄勢待發

神舟二十三號預料升空在即，各界正關注是否會誕生首位來自香港航天員。神二十三船箭組合體早前轉運至甘肅酒泉衛星發射中心發射區後，發射場區組織各單位周三展開全系統合練，從飛行準備、點火起飛到船箭分離實施全過程模擬演練，並取得圓滿成功，神二十三將擇機發射。

中新社報道，神舟二十三號載人飛行任務全系統發射演練20日在酒泉衛星發射中心圓滿完成。據介紹，今次全系統發射演練，是發射前規模最大、綜合性最強的一次實戰化演練，全程模擬發射當日從航天員進艙、系統聯合檢查到倒計時點火的全流程，全面檢驗各系統間的協同配合能力與應急處置能力。