各界關注會否誕生首位港產航天員 發射演練圓滿完成 神舟二十三蓄勢待發

神舟二十三號預料升空在即，各界正關注是否會誕生首位來自香港航天員。神二十三船箭組合體早前轉運至甘肅酒泉衛星發射中心發射區後，發射場區組織各單位周三展開全系統合練，從飛行準備、點火起飛到船箭分離實施全過程模擬演練，並取得圓滿成功，神二十三將擇機發射。
中新社報道，神舟二十三號載人飛行任務全系統發射演練20日在酒泉衛星發射中心圓滿完成。據介紹，今次全系統發射演練，是發射前規模最大、綜合性最強的一次實戰化演練，全程模擬發射當日從航天員進艙、系統聯合檢查到倒計時點火的全流程，全面檢驗各系統間的協同配合能力與應急處置能力。
中國航天科技集團于水表示，合練成功以後，將對整個火箭進行燃料加注，加注完成後就進入發射倒計時，等待發射窗口。目前整體狀態全部檢查完成，具備發射狀態。航天員在今次演練中，展開了乘組醫學檢查等準備工作，並對出征儀式、艙內狀態設置，以及進艙後流程等任務進行了演練。
所有流程和操作一次到位
中國航天員科研訓練中心王立志說，今次演練從出征前技術準備到出征，從進艙艙內狀態確認一直到飛船發射，所有流程和操作都一次到位、精準無誤。他指，乘組間配合默契，與地面指揮人員協同順暢，順利完成演練，為後續執行發射任務打下良好基礎。目前，發射場設施設備狀態穩定，氣象、測控及後勤保障等各系統均已完成確認，神舟二十三號將擇機發射。
神舟二十三號載人飛船隸屬於中國載人航天工程，飛行乘組由3名航天員組成，其中一名航天員將開展一年以上長期駐留試驗，執行出艙活動、貨物氣閘艙出艙任務以及空間科學實驗和技術試驗。有報道稱，來自中國香港或澳門地區的航天員有望參與該任務。
任務標識紫荊花引起關注
中國載人航天工程辦公室早前發布任務標識(圓圖)，其採用圓形設計，標識上首度出現「紫荊花」圖案。央視旗下平台《空天逐夢》提到，標識藏著紫荊花圖案，是香港特區區旗、區徽的重要組成部分，引發外界關注香港航天員是否會升空或將參與今次任務。「任務標識」在每次飛行任務前預早發布，因此對航天迷與媒體而言，是「隱藏訊息」的重要來源，會從細節設計去預測任務特色、參與單位，甚至歷史性突破。
黎家盈或成中國第4位女航天員
中國載人航天工程辦公室2月曾表示，來自港澳地區的航天員有望最早於今年執行空間站飛行任務，當局至今未公布兩名港澳航天員身份。早前有消息指，香港的載荷專家是來自警隊、時任女總督察現為警司的黎家盈。據悉她擁有博士頭銜，專長於資訊科技及電腦領域，2023年起已在北京接受嚴格的航天訓練。若最終屬實，黎家盈或成為歷史上首位香港太空人，亦是繼劉洋、王亞平、王浩澤後，中國第4位升空的女性太空人，成為香港融入國家航天發展的重要里程碑。
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