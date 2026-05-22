普京形容訪華成果豐碩 習近平：中俄關係定更上層樓

俄羅斯總統普京周三晚結束訪華行程，他形容今次訪華務實高效、成果豐碩。國家主席習近平則指出，雙方今次就推進中俄全面戰略協作夥伴關係達成新的重要共識，相信中俄關係一定會延續高質量發展態勢，更上一層樓。 普京回程前的活動是與習近平在人民大會堂茶敘(圖)。習近平指，兩人共同引領中俄新時代全面戰略協作夥伴關係持續走深走實，推動兩國睦鄰友好更深入人心，開創了相互尊重、公平正義、合作共贏的新型大國關係範式，為變亂交織的世界持續注入寶貴的穩定性。普京表示，此行務實高效、成果豐碩，兩人共同回顧了俄中關係的發展歷程，就廣泛議題深入交換意見，明確下一步兩國合作方向，有利確保雙方關係始終保持蓬勃發展勢頭，期待繼續與中方加強戰略協調，以俄中關係的確定性與穩定性，為世界和平繁榮作新貢獻。兩人亦談及烏克蘭問題。

中俄聯合聲明批美「金穹」計劃 據新華社報道，中俄發表關於進一步加強全面戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明，聲明點名批評美國總統特朗普推行的「金穹」導彈防禦系統計劃，指其旨在構建不受任何約束的全球性、多層次、多領域導彈防禦系統，抵禦包括任何「勢均力敵」對手的所有導彈從發射前準備到飛行所有階段的威脅，對戰略穩定造成顯著破壞，大幅提升外太空衝突風險，違反《關於各國探測及使用外空包括月球與其他天體之活動所應遵守原則之條約》和平利用外太空的宗旨目標。

另外，韓媒引述南韓政府消息指，習近平可能於本月稍後或下月初訪問北韓，指外長王毅上月曾訪平壤，習近平安保和禮儀人員最近亦到訪當地，相信是為此作準備。據報習近平此行可能尋求調解朝美及兩韓關係。而巴基斯坦總理夏巴茲將於明天至下周二訪華，是中巴建交75周年之際一次重要高層交往，時值有消息指美國及伊朗月底或於巴國進行新一輪停火談判。外交部表示夏巴茲訪華期間，中巴領導人將就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。