馬英九傳健康亮紅燈　家屬聲明：盼真正退休安享餘年

在台灣，75歲的前領導人馬英九近日傳出健康出現問題，及旗下因基金會內鬥風波備受關注。其家屬周四(5月21日)晚上同步發布聲明。馬英九妻子周美青表示，考量馬英九日後的醫療需求與照護規劃，已與馬家親屬達成共識，正式委請馬英九大姊馬以南擔任主要執行者，必要時將代表馬家對外說明。

馬以南則在聲明中強調，馬英九服務台灣40多年，一生清廉自律、奉公守法，家屬希望能讓他真正退休，安享晚年，基金會事務全數交由董事會處理。對於現在與過去所有與馬英九結緣共事的同仁和幕僚，馬家人永遠感謝他們誠摯盡心的付出。