馬英九傳健康亮紅燈　家屬聲明：盼真正退休安享餘年

在台灣，75歲的前領導人馬英九近日傳出健康出現問題，及旗下因基金會內鬥風波備受關注。其家屬周四(5月21日)晚上同步發布聲明。馬英九妻子周美青表示，考量馬英九日後的醫療需求與照護規劃，已與馬家親屬達成共識，正式委請馬英九大姊馬以南擔任主要執行者，必要時將代表馬家對外說明。
馬以南則在聲明中強調，馬英九服務台灣40多年，一生清廉自律、奉公守法，家屬希望能讓他真正退休，安享晚年，基金會事務全數交由董事會處理。對於現在與過去所有與馬英九結緣共事的同仁和幕僚，馬家人永遠感謝他們誠摯盡心的付出。
基金會爆財務爭議
對於馬家的兩份聲明，馬英九基金會執行長戴遐齡表示，尊重馬英九家人的意見，關於後續安排，會遵照馬英九的意見，擇期對外說明。
報道指，基金會前執行長蕭旭岑與員工王光慈爆出財政紀律問題，基金會執行長戴遐齡與前安全會秘書長金溥聰一派，近來與董事會負責調查的三人小組頻頻放話。蕭旭岑曾稱，之所以產生誤會，主因是馬英九「忘記了很多事」。對於馬家的聲明，他感謝對方提到「感謝過去所有的幕僚」，至於任何涉及個人清白操守的指控，理應給當事人說明澄清的機會，尤其是追隨多年的幕僚。相信過去一向知法守法，又很重視人情義理的馬英九，應該會給幕僚說明的機會。
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