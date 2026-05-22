馬英九否認失智傳聞：我聽了覺得可笑(更新)

在台灣，76歲的前領導人馬英九近日傳出健康出現問題，及旗下因基金會內鬥風波備受關注。其家屬周四(5月21日)晚上同步發布聲明。馬英九妻子周美青表示，考量馬英九日後的醫療需求與照護規劃，已與馬家親屬達成共識，正式委請馬英九大姊馬以南擔任主要執行者，必要時將代表馬家對外說明。 家屬聲明盼真正退休 馬錯愕：未經我過目同意 馬英九基金會今日發放馬英九本人聲明及發言影片，他表示周美青及馬以南昨晚出於愛護之心發出聲明，因事先未經他過目同意，深感錯愕與遺憾。馬英九表示，絕不能由馬以南安排或執行他的醫療等個人事務，也不能由她代表馬家親屬發言，更完全不能同意馬以南的主張，將馬英九基金會事務，全數交由現任的董事會成員處理。

「我76歲每天仍讀報看書運動」 對於外界謠傳他失智，馬英九在聲明寫道，「我聽了覺得可笑，因為我雖然已76歲，每天依然讀報看書及運動，與過去數十年並無二致。」 馬以南在聲明中強調，馬英九服務台灣40多年，一生清廉自律、奉公守法，家屬希望能讓他真正退休，安享晚年，基金會事務全數交由董事會處理。對於現在與過去所有與馬英九結緣共事的同仁和幕僚，馬家人永遠感謝他們誠摯盡心的付出。 基金會爆財務爭議 對於馬家的兩份聲明，馬英九基金會執行長戴遐齡表示，尊重馬英九家人的意見，關於後續安排，會遵照馬英九的意見，擇期對外說明。

報道指，基金會前執行長蕭旭岑與員工王光慈爆出財政紀律問題，基金會執行長戴遐齡與前安全會秘書長金溥聰一派，近來與董事會負責調查的三人小組頻頻放話。蕭旭岑曾稱，之所以產生誤會，主因是馬英九「忘記了很多事」。對於馬家的聲明，他感謝對方提到「感謝過去所有的幕僚」，至於任何涉及個人清白操守的指控，理應給當事人說明澄清的機會，尤其是追隨多年的幕僚。相信過去一向知法守法，又很重視人情義理的馬英九，應該會給幕僚說明的機會。