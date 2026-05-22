陝西道教協會會長被免職 傳瞞婚生子及挪用廟產買名車

繼前嵩山少林寺住持釋永信案後，傳陝西道教協會會長胡誠林被實名舉報隱暪結婚生子、涉嫌挪用廟產購買名車等，儘管相關指控尚未經司法或宗教主管部門最終查實，但已被免去多項職務。
全國政協委員、陝西省道教協會會長胡誠林上月初被舉報斂財及隱暪結婚生子。繼本月初被免去西安八仙宮監院、湘子廟監院職務，取消西安市道教協會名譽會長頭銜，其陝西省道協會長一職相信亦已遭免職。
依陝西省道教協會微信公眾號消息，本月11日，省道協組織駐會工作人員召開專題學習會議，負責省道教協會工作的代理會長賀信萍道長主持。賀信萍是陝西省道協副會長、咸陽市道協會長、中五台道觀住持，前中國道教協會會長閔智亭「關門弟子」，行醫30年。他擔任省道協代理會長，相信胡誠林已被內部免職。
會議強調，省道協駐會人員要加強日常政策法規學習，增強政治意識，結合中國道協關於在全國道教界深入展開「學法規、守戒律、重修為、樹形象」教育活動，辦妥問題整改。
傳違規為情人辦證 到香港旅行
據悉，事件爆發於上個月初，一名自稱「全真道士劉永恆」的網友，在網路公開舉報胡誠林隱婚生子20多年，稱其於2004年化名「胡宏樸」登記結婚，情人為1997年出生，兩人育有一子。胡誠林亦涉嫌違規為情人辦理道士證，同赴香港旅遊，並用廟產幫自己買名車。「劉永恆」上月10日辭去西安市道協理事並退出道籍，如今仍在微博不斷發聲。官方迄今仍對事件保持沉默。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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