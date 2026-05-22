山東山姆開幕變「自助霸王餐」　貨架驚見雞骨空樽

山東濟南與青島兩地間「山姆會員店」在5月15日同步開幕，吸引大量人搶購。不過熱潮背後卻爆出「霸王餐」傳聞。有網友近日發文指出，在店內多處貨架上，竟出現疑似遭顧客當場食用後隨手丟棄的食物、空樽與使用過的紙巾，狠酸「根本把山姆當自助餐」。
據《極目新聞》報道，有網民在青島山姆店內發現，販售礦泉水的貨架上竟擺著吃剩的雞骨，以及使用過的紙巾與手套，讓目擊的網民當場傻眼，質疑「還沒結帳就能直接吃嗎？」
開幕人流多出現混亂
發文的女子表示，自己在5月15日開幕當天親眼目睹相關情況，事後向工作人員反映，對方坦言因開幕首日人潮過多，現場管理確實出現疏忽。
此外，另有網民拍下影片指出，在濟南與青島山姆賣場內，陸續出現被隨意丟棄、且明顯已遭食用過的熟食與飲品。有畫面顯示，一盒熟食僅剩骨頭；另在青島山姆店出售「高湯鮑汁鮑魚干貝粽」的貨架上，竟出現原本應擺放於冷藏區的飲品包裝，其中一瓶已被拿走，另一瓶則成了空樽。
相關畫面曝光後迅速在網上發酵，不少網民批評部分消費者缺乏公德心，「還沒賣單就直接開來吃」、「這不是試吃，是白吃吧」、「人多不是沒水準的理由」。
官方正調查事件
對此，濟南山姆客服5月21日回應表示，已注意到近期賣場內頻繁出現類似情況，「目前相當重視，也正在調查中」，後續將研擬相關管理措施。青島山姆客服則表示，已紀錄情況，並交由相關部門進一步核實。山姆會員商店官方客服也回應稱，會將相關問題回報處理。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
国人再次在山姆店破底线！— 财经数据库 (@caijingshujuku) May 19, 2026
近日，山姆济南店开业，顾客爆满。
很多人偷偷把食品在店内吃掉，再把包装盒扔掉。
260办个会员年卡来吃自助餐 pic.twitter.com/FRpQDpRGxa
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