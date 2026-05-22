山東山姆開幕變「自助霸王餐」　貨架驚見雞骨空樽

山東濟南與青島兩地間「山姆會員店」在5月15日同步開幕，吸引大量人搶購。不過熱潮背後卻爆出「霸王餐」傳聞。有網友近日發文指出，在店內多處貨架上，竟出現疑似遭顧客當場食用後隨手丟棄的食物、空樽與使用過的紙巾，狠酸「根本把山姆當自助餐」。

據《極目新聞》報道，有網民在青島山姆店內發現，販售礦泉水的貨架上竟擺著吃剩的雞骨，以及使用過的紙巾與手套，讓目擊的網民當場傻眼，質疑「還沒結帳就能直接吃嗎？」

開幕人流多出現混亂