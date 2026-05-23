景甜被影射收鉅款代孕又反悔　工作室：依法追究不實傳言

娛樂博主「娛圈狄胖胖」爆料指出，有知情人士向他指出，一名「J女星」曾與富豪男友計畫赴美代孕生子，更直接點名該女星為景甜，指出富豪男友先後向景甜提供鉅額金援。根據爆料內容，男方初期轉帳3,000萬人民幣（約3,460萬港元）為協助女方完成取卵療程，不僅安排私人飛機接送赴美，更包下洛杉磯某高級飯店整層樓供景甜單獨入住。

37歲中國內地女星景甜近期捲入代孕風波，被爆出收富豪男友鉅款，赴美取卵卻臨時反悔，相關話題迅速衝上微博熱搜第一。景甜工作室隨即發布嚴正聲明，強調所有傳言均為不實造謠，已委請律師全面蒐證並將依法追究。

爆料指出，原定取卵當日，景甜卻以「生理期來了」為由拒絕進行手術。隨後向男友提出新的條件，若要她在美國繼續停留等待下一次適合取卵的時間，必須再支付5,000萬美元（約3.92億港元）。由於金額太大，男方拒絕此要求，沒想到景甜直接返回中國並封鎖男方聯繫方式，讓男方氣得要提告景甜，已委託律師準備追討並前後投入的龐大金錢。

立即停止侵權行為

對此，景甜工作室22日發布嚴正聲明駁斥，表示近日網上出現大量針對景甜的不實傳言與惡意造謠，已嚴重損害其個人聲譽。聲明強調：「對於相關帳號發布的不實內容，我方絕不姑息。」

工作室正告造謠者及傳播者立即停止侵權行為、刪除造謠內容、消除不良影響。聲明並指出已第一時間委請律師完成全面取證，「堅決通過法律手段追究到底」，同時呼籲外界不造謠、不傳謠，維護健康的網路環境。

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