港產太空人｜央視指香港航天員隨神舟二十三號升空 料為女警司黎家盈（持續更新）

神舟二十三號船箭組合體已轉運至甘肅酒泉衛星發射中心發射區，計劃近日擇機實施發射。央視國防軍事頻道官方微博「央視軍事」周五（22日）發文稱，香港航天員將搭乘神舟二十三號。此前，外界傳聞入選載荷專家的是警務處女警司黎家盈。若最終屬實，黎家盈將成為歷史上首位香港太空人，亦是繼劉洋、王亞平、王浩澤後，中國再有女性太空人升空，成為香港融入國家航天發展的重要里程碑。

央視新聞節目亦報道有關消息，指這將是中國載人航天任務首次有香港航天員升空，此次神舟二十三號載人飛行任務標識中包含紫荊花元素，被廣泛解讀為香港航天員即將圓夢太空的「劇透」。文中指出，「此前，在第四批航天員選拔中，首次選拔了香港航天員，公開信息中其為一位女性載荷專家，曾是一名警隊出身的總督察。香港各界表示，對以多種方式深度參與、服務國家航天事業深感自豪。」

央視軍事微博發布的影片中有一段培僑中學學生的採訪，當中提到「香港的女載荷專家黎家盈老師有望在今年執飛」，間接證實此前的消息。