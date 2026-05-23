山西煤礦瓦斯爆炸90死 企業負責人已被依法控制(更新)

【14:36更新】山西省長治市一個煤礦發生瓦斯爆炸，央視指已致90人死亡，事故傷者均被送到醫院救治，醫生表示，傷者主要是受到有毒氣體傷害，目前主要進行高壓吸氧治療。醫院派駐了心理醫生對傷者進行疏導。

【13:06更新】山西省長治市一個煤礦發生瓦斯爆炸，官方央視今日(23日)中午報道，指事件已造成82人死亡，9人失聯。目前，事故救援工作仍在緊張進行中。涉事企業負責人已被依法採取控制措施。

山西省長治市一個煤礦發生瓦斯爆炸，至少8人死亡，仍有38人被困。事發在周五(22日)晚上7時許，現場是通洲集團的留神峪煤礦，當時井下有247名工作人員。截至今日清晨6時，已有201人獲救，其中8人死亡。當局正全力搜救被困井下的38人，並調查事故原因。