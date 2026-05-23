山西煤礦瓦斯爆炸90死 企業負責人已被依法控制(更新)

【14:36更新】山西省長治市一個煤礦發生瓦斯爆炸，央視指已致90人死亡，事故傷者均被送到醫院救治，醫生表示，傷者主要是受到有毒氣體傷害，目前主要進行高壓吸氧治療。醫院派駐了心理醫生對傷者進行疏導。
【13:06更新】山西省長治市一個煤礦發生瓦斯爆炸，官方央視今日(23日)中午報道，指事件已造成82人死亡，9人失聯。目前，事故救援工作仍在緊張進行中。涉事企業負責人已被依法採取控制措施。
山西省長治市一個煤礦發生瓦斯爆炸，至少8人死亡，仍有38人被困。事發在周五(22日)晚上7時許，現場是通洲集團的留神峪煤礦，當時井下有247名工作人員。截至今日清晨6時，已有201人獲救，其中8人死亡。當局正全力搜救被困井下的38人，並調查事故原因。
國家主席習近平高度重視事故造成重大人員傷亡，並作出重要指示，要求全力救治傷員，科學組織搜救，妥善做好善後處置工作，查明事故原因，依法嚴肅追責。習近平強調，各地區各部門要汲取事故教訓，時刻安全生產，深入排查整治各類風險隱患，堅決防範遏制重特大事故發生。
總理李強作出批示，指要全力搜救被困人員、救治傷員，做好善後工作，及時準確發布信息。國務院安委辦要進一步督促指導各地各有關方面強化安全生產責任落實。中共中央政治局委員、國務院副總理張國清率有關部門趕赴現場指導救援處置工作。山西省委、省政府主要負責人已在現場指揮應急處置工作。