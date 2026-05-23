江蘇「墓碑階梯」踩住先人登名山　官方認當年就地取材

江蘇無錫惠山國家森林公園近日爆出爭議。有遊客20日前往登山時，赫然發現北坡白雲觀附近部分石階，竟是由遭裁切的舊墓碑鋪設而成，石板上仍清楚可見「先父」、「賢妻」、「伯父」、「子」等字樣，引發外界質疑對亡者與家屬缺乏尊重，也讓不少遊客感到心理不適。
根據內媒《新京報》報道，事件曝光後迅速在網上發酵。對此，惠山國家森林公園相關工作人員證實，涉事路段「石門路」確實是在多年以前，由龍海寺與白雲觀共同集資修建，當時因就地取材，使用了附近整治後留下的無主墓碑作為鋪路材料。
清理非法公墓與無主墳墓
園方表示，惠山北坡一帶長期存在大量私人墓葬，部分甚至可追溯至清代。2005年，無錫市政府推動殯葬整治，清理非法公墓與無主墳墓，將大型墓碑與水泥墓體拆除，改設小型墓碑並進行綠化復原。在此過程中，部分無主墓碑遭裁切後再利用。
工作人員進一步指出，過去許多墓碑正面較為平整，因此施工時直接將刻字面朝上鋪設成階梯，才導致如今仍能清楚看見碑文。
「江南第一山」
不過，發現此情況的遊客認為，即使是歷史因素或資源再利用，也應進行適當遮蓋或補救，不該讓墓碑文字直接裸露於登山步道上，「感覺像踩在別人的墓碑上，非常不舒服。」
公開資料顯示，惠山國家森林公園位於無錫市區西側，佔地約933公頃，距離市中心約3公里，最高峰海拔328.98米，素有「江南第一山」之稱，1993年經原國家林業局批准成為國家級森林公園。
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