江蘇「墓碑階梯」踩住先人登名山　官方認當年就地取材

江蘇無錫惠山國家森林公園近日爆出爭議。有遊客20日前往登山時，赫然發現北坡白雲觀附近部分石階，竟是由遭裁切的舊墓碑鋪設而成，石板上仍清楚可見「先父」、「賢妻」、「伯父」、「子」等字樣，引發外界質疑對亡者與家屬缺乏尊重，也讓不少遊客感到心理不適。

根據內媒《新京報》報道，事件曝光後迅速在網上發酵。對此，惠山國家森林公園相關工作人員證實，涉事路段「石門路」確實是在多年以前，由龍海寺與白雲觀共同集資修建，當時因就地取材，使用了附近整治後留下的無主墓碑作為鋪路材料。