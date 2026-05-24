上海老闆叫員工「滾」後以曠工炒魷　被判非法解僱賠16萬

上海一樁勞資糾紛近日再度引發熱議。一名化工企業員工因與主管發生爭執，被公司負責人當場怒斥「滾」，員工隨即離開公司，未料事後卻遭企業以「連續曠工」為由開除。案件一路打到二審，法院最終認定，公司解僱程序違法，須支付近16萬元人民幣（約18.5萬港元）賠償金。 據內媒《上觀新聞》報道，事件發生於2020年。當時在上海某化工企業任職的小彭，因工作安排問題與主管起衝突，之後又向公司負責人反映情況，雙方再度爆發口角。情緒激動之下，公司負責人當場對小彭怒喊一句「滾」，小彭隨即離開公司。

是否復工「還要再考慮」 數日後，小彭妻子曾前往公司詢問丈夫是否能返崗工作，負責人則表示當時只是氣話，但是否復工「還要再考慮」。不久後，公司卻以小彭多日未到班、構成連續曠工為由，正式解除勞動合同。 小彭隨後申請勞動仲裁，要求公司支付違法解僱賠償金159,800元人民幣，但未獲支持。他不服結果，再向法院提起訴訟。一審法院認為，公司負責人口中的「滾」，無法直接證明是「滾出公司」之意，因此認定小彭未返工屬曠工，公司解僱並無不當。

不過，案件上訴至上海市第一中級人民法院後出現逆轉。二審法官指出，「滾」字本身確實存在語意爭議，公司方面也坦承，在雙方發生衝突後，從未主動通知小彭返崗，或針對當時談話內容進一步說明。 曾主動表達繼續工作的意願 法院認為，小彭妻子曾主動表達繼續工作的意願，但公司並未明確要求小彭回公司上班，因此在等待公司後續通知期間，不應被認定為曠工。最終法院判決，公司屬違法解除勞動合同，須支付159,800元人民幣賠償金。 此案近日重新受到關注，也引發內地網友熱烈討論，不少人認為，職場中主管情緒化發言，往往可能對員工權益造成重大影響。承審法官蔡建輝也提醒，企業管理必須依法依規，尤其涉及勞工權益的制度與處分，更需經過正當程序。若管理者在職場中言行失當，企業恐將因此承擔法律責任。