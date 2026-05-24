山西煤礦爆炸遇難人數修訂為82人　官媒揭事發時井下247人　123人無登記(有片)

山西長治市沁源縣煤礦氣體爆炸事故，當局修訂遇難人數是82人、2人失聯、128人受傷。央視報道，發生爆炸時的入井人員公示牌上顯示，當時有124人入井。而經過多方核實，井下實際人員為247人，123人在系統中查不到有效信息。當地的搜救行動持續進行，為方便救援，現場附近路段設置封鎖線，多輛救援車停在煤礦現場附近候命，一批批救援人員出井及落井進行交接搜救。

央視報道，礦工入井時需要經過人臉識別，安全門、攜帶人員定位卡進行登記後才可入井。現場所見，發生爆炸時的入井人員公示牌上顯示，當時有124人入井。而經過多方核實，井下實際人員為247人，123人在系統中查不到有效信息。長治市委副書記、市長陳向陽表示，涉事的通洲集團煤礦企業有重大違法行為，會積極配合做好事故調查，給遇難者及家屬、以及社會公眾一個負責任的交代。他說，事故造成重大人員傷亡，性質極其惡劣，教訓極為慘痛，將引以為戒，舉一反三，以煤礦為重點，在全市開展好安全生產風險隱患大排查、大整治。