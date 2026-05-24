山西82死礦難派機械人搜救　礦場圖紙不符實際增難度

山西長治市沁源留神峪煤礦發生井下瓦斯爆炸，已知82人罹難，目前尚有2人失聯，由於爆炸點附近有積水，加上煤礦地圖圖紙與實際不符，現場投入使用偵察機器人（機械人）救援，以利擴大人員搜救範圍。 綜合官方《央視新聞》、《新華社》報道，5月24日凌晨，在山西通洲集團留神峪煤礦瓦斯爆炸事故救援現場，救援人員使用礦山用巡檢機器人進入井下偵測。機器人配備有氣體感測器和即時攝像頭，它可以進入救援人員不能抵達的地方搜集資料和資訊。救援人員也和機器人一同下井，在井下操作機器人。

爆炸點附近出現積水 據悉，此次發生爆炸的位置，位於地面以下300米的位置，有可能存在失聯人員的巷道有三條，每條長度約一千米。搜救人員介紹，受到爆炸的影響，井下出現殘垣斷壁。 由於爆炸點附近出現積水，加上留神峪煤礦給出的地圖圖紙與實際不符，救援人員只能一個個巷道進行搜救。此外，留神峪煤礦礦工入井時都要登記，並攜帶隨身定位卡，但部分井下工人沒有攜帶定位卡。 目前救援人員攜帶救援裝備以及大量的水管，下井開展人員搜救以及抽排水作業。皮划艇、防水服等裝備被運往井下，水深處用皮划艇救援。

對於事故發生後，官方傷亡統計數字多次增改，山西通洲集團留神峪煤礦瓦斯爆炸事故救援指揮部23日晚召開新聞發佈會上，官員稱由於現場混亂，企業對作業人數統計不清，導致一開始通報的人數不準確。另，官方《央視》報導披露，事故當日井下實際作業人員為247人，惟礦方入井人員公示牌僅顯示124人，與系統嚴重不符。 兩度因安全問題被罰款 另據《中國新聞網》引述天眼查APP資訊，涉事留神峪煤業2025年兩次因為安全問題被行政處罰。包括2025年12月3日，因一、三採區軌道下山猴車急停保護拉線在多處地點吊掛在電纜鈎上被電纜壓住，且猴車上人員無法拉到，急停保護不起作用，且2311軌道順槽口頂板破碎，無補強支護措施，被合併處以罰款人民幣2萬元整的行政處罰。