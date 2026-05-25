誤踩蛇窩被咬12口 雲南漢一度危殆 搶救多日奇蹟生還

雲南保山近日上演一場驚險的「蛇口逃生記」。26歲男子日前在滇西邊境山區工作時，疑似誤踩蛇窩，短時間內遭多條毒蛇咬傷，左腳留下多達12個蛇咬傷口。他一度休克昏迷、危殆送醫。經兩地醫院接力搶救後，最終保住一命。
以為蚊叮蟲咬 十多分鐘後四肢無力
事件發生於5月14日下午，該男子與工友步行前往山區工地途中，一腳踩入路邊草叢，左腳踝瞬間傳來劇烈刺痛。他低頭查看時，只看到幾個細小傷口，原以為只是蚊叮蟲咬，並未放在心上。
短短十多分鐘後，他突然出現胸痛、身體麻木、四肢無力等症狀，身體逐漸失去控制，同行工友這才驚覺可能是遭毒蛇攻擊。眾人雖緊急折返尋找蛇蹤，但始終未能找到蛇隻，只能先用布條簡單包紮後送院。
蛇毒擴散速度極快，他的腿部很快出現大片瘀青與腫脹，並一路蔓延至大腿下方，約1小時後即陷入休克昏迷。
由於工地位置偏遠，直到5月15日凌晨1時許，傷者才被送抵當地醫院。院方施打抗蛇毒血清，數小時後雖恢復意識，但情況仍危殆，隨後他被緊急轉送至保山市人民醫院蛇傷救治中心。
醫護人員指出，傷者左腳共有12處蛇咬痕跡，整條左腿已呈現紫黑色腫脹，且傷口持續滲血，凝血功能嚴重異常，隨時可能發生致命性出血。經判斷，應屬竹葉青蛇或烙鐵頭等血液毒蛇咬傷。
中毒後12小時才接受治療
醫療團隊注射抗蛇毒血清、抗發炎消腫及器官保護等治療，並24小時輪班監控病況。經過5天搶救後，阿杰終於脫離險境，於5月22日出院回家。
傷者的哥哥受訪時透露，弟弟當時疑似踩進蛇窩，至少遭3條以上毒蛇連續咬傷十多口，加上山區交通不便，從中毒到真正接受完整治療已超過12小時，「能救回來真的像奇蹟」。
院方也提醒，夏季為蛇類活動高峰期，市民前往山區或草叢工作時，應穿著長袖、長褲與高筒鞋，避免接近草叢、石縫等蛇類容易藏匿的地方。若不慎遭蛇咬傷，切勿奔跑或誤信偏方，應盡快求醫，才能提高存活機率。
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