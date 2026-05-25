誤踩蛇窩被咬12口 雲南漢一度危殆 搶救多日奇蹟生還

雲南保山近日上演一場驚險的「蛇口逃生記」。26歲男子日前在滇西邊境山區工作時，疑似誤踩蛇窩，短時間內遭多條毒蛇咬傷，左腳留下多達12個蛇咬傷口。他一度休克昏迷、危殆送醫。經兩地醫院接力搶救後，最終保住一命。

以為蚊叮蟲咬 十多分鐘後四肢無力

事件發生於5月14日下午，該男子與工友步行前往山區工地途中，一腳踩入路邊草叢，左腳踝瞬間傳來劇烈刺痛。他低頭查看時，只看到幾個細小傷口，原以為只是蚊叮蟲咬，並未放在心上。