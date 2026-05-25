湖南凌晨火災5死1傷　傳電動電單車違規充電釀禍

湖南衡陽市祁東縣5月24日凌晨發生重大火警。當地官方通報指出，洪橋街道上正社區一間商鋪於凌晨0時45分起火，事故造成5人死亡、1人輕傷送院。詳細起火原因仍待進一步調查。不過，網傳是有住戶在樓內或騎樓替電動電單車違規充電釀禍。
建築外牆被濃煙燻黑
從現場流出的影片可見，多輛消防車深夜趕赴現場灌救，起火建築外牆被濃煙燻黑。一樓為電器商店與賓館入口，樓上則設有賓館，火勢一度相當猛烈。附近居民透露，火災發生時正值深夜，多人被濃煙驚醒，現場瀰漫刺鼻焦味。
據《極目新聞》報道，事件曝光後，網路流傳疑似因「電動車違規充電」引發火災。不少網友指出，疑有住戶在樓內或騎樓替電瓶車充電，導致火勢迅速延燒。不過，當地上正社區及洪橋街道相關單位均表示，目前仍以官方調查結果為準，祁東縣應急管理局也未正面證實相關說法。
值得注意的是，祁東縣近期才大動作強化消防安全整治。根據傳媒報道，當地政府5月中旬起陸續展開安全生產專項行動，包括舊區消防檢查、「飛線充電」違規整治，以及逐戶調查消防問題等措施。
祁東縣委書記雷華5月13日才前往洪橋街道等地督導消防安全，5月21日更主持安全生產攻堅會議，要求全面排查消防風險，短短數日後即發生重大火警。目前事故善後與罹難者身分確認工作仍在進行中，警方與消防部門已介入調查真正起火原因。
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