湖南凌晨火災5死1傷　傳電動電單車違規充電釀禍

湖南衡陽市祁東縣5月24日凌晨發生重大火警。當地官方通報指出，洪橋街道上正社區一間商鋪於凌晨0時45分起火，事故造成5人死亡、1人輕傷送院。詳細起火原因仍待進一步調查。不過，網傳是有住戶在樓內或騎樓替電動電單車違規充電釀禍。

建築外牆被濃煙燻黑

從現場流出的影片可見，多輛消防車深夜趕赴現場灌救，起火建築外牆被濃煙燻黑。一樓為電器商店與賓館入口，樓上則設有賓館，火勢一度相當猛烈。附近居民透露，火災發生時正值深夜，多人被濃煙驚醒，現場瀰漫刺鼻焦味。